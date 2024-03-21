ليلى عبد اللطيف تكشف حقيقة اتصالها بملوك وعشائر الجن ليعرفوا لها الغيب

كشفت خبيرة الأبراج الشهيرة، ليلى عبد اللطيف، لأول مرة حقيقة اتصالها بملوك وعشائر الجن ليعرفوا لها الغيب، خاصة عقب توقعها بطلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز والعوضي، والنجمة شيرين عبد الوهاب وطليقها حسام حبيب.

وقالت "عبد اللطيف"، خلال لقائها عبر برنامج "العرافة" مع الإعلامية بسمة وهبة، اليوم الخميس:" أنا عمري كان 13 سنة من بعد ما توفى والدي وكان شيخ أزهري وأنا إنسانة مؤمنة وبصوم رمضان وبصلي، والدتي كانت تقول لي في طفولتي أن والدي كان لديه إحساس بالحدث قبل ما يحصل ولكنه لم يكن يعلن عن ذلك في العلن".

وأضافت: "وبدأت أتوقع مثل والدي عندما أكملت الـ 13 عامًا، وكانت أول حاجة لما توقعت أن جدي هيسافر ومش هشوفه تاني وبالفعل جدي سافر واتوفي في الحج، وبعد فترة حدث أشياء كثير ومواقف كثيرة تؤكد أني أعلم بما يحدث".

وواصل: "أنا في حياتي قابلت شيخين الأول الشيخ فاروق وهو مصري والشيخ مصطفى الرافعي، والناس سموني ليلى صاحبة الإلهام الخارق".