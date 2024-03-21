مسلسل "الكبير اوي 8" الحلقة 11.. مفاجأة في صندوق حزلقوم النادر

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 11.. تطورت الأحداث الكوميدية بعد سقوط طبازة من أعلى سطح البنك ومواجهته لمصير غامض.

وحصل حزلقوم على مفتاح الخزينة الخاصة بالصندوق النادر وقام بفتح الخزينة وحصل على الصندوق.

وبدأ في تشويق الجميع حول محتويات الصندوق ويحاول أن يراوغ كل من العترة ونفادي ودكتور ربيع ومربوحة لينتهي الأمر بمفاجأة وان الصندوق يحتوي بداخله على “كازوزة” في وسط ذهول من الجميع.

قصة مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 11

ويعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة الثالثة طوال شهر رمضان على قناة ON وON drama وعبر منصة watch it

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي حول عدد من "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل الكبير اوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير اوي 8 عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.