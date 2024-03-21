موعد عيد الكبير 2024 ووقفة عرفات وصلاة العيد (الأيام والتواريخ)

ازدادت عمليات البحث عبر جوجل، عن موعد العيد الكبير 2024 كذلك من قبل العاملين في القطاع العام والخاص، عن موعد إجازة موعد العيد الكبير 2024 .

وتستعرض "الدستور" موعد العيد الكبير 2024، والأيام المتبقية على عيد الأضحى 2024.

موعد العيد الكبير 2024

ومن المقرر أن يصادف موعد العيد الكبير 2024 يوم 17 يونيو 2024، أي ما يوافق 10 ذي الحجة 1445 هجريًا وبذلك يكون اول ايام عيد الأضحى المبارك 2024، باعتبارها مناسبة خاصة للمسلمين، مما يزيد من عمليات البحث عن موعد عيد الكبير 2024.

إجازة عيد الأضحى 2024

بدأ العد التنازلي لانتهاء شهر رمضان الكريم يبدا البحث عن عيد الأضحى 2024، حيث يستعد المسلمون لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2024، ويتسائل الموظفون في القطاع الحكومي والخاص، عن موعد إجازة عيد الأضحى 2024، ومن المقرر أن تأتي إجازة عيد الأضحى 2024 في مصر.

يوم السبت الموافق 16 يونيو 2024، يوافق يوم عرفة 2024.

يوم الاحد 17 يونيو 2024، يوافق أولى أيام إجازة عيد الأضحى 2024.

يوم الاثنين 18 يونيو 2024، يوافق ثاني أيام إجازة عيد الأضحى 2024.

يوم الثلاثاء 19 يونيو 2024، يوافق ثالث أيام إجازةعيد الأضحى 2024 .

يوم الاربعاء 20 يونيو 2024، يوافق رابع أيام إجازة عيد الأضحى 2024.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024

نستعرض في السطور القادمة، موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في المحافظات، بحسب ما جاء عن الحسابات الفلكية لمعهد الفلك.

موعد صلاة عيد الأضحى2024 في محافظة القاهرة الساعة 5:37 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في محافظة الاسكندرية الساعة 5:01 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في محافظة الجيزة الساعة 5:07 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في محافظة بورسعيد الساعة 5:02 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في محافظة السويس الساعة 5:02 صباحًا.