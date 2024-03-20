الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 10|تفاصيل خطة جوني لحصول حزلقوم على مفاتيح خزينة البنك

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى

مازال الجمهور يبحث عن أبرز أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 10 والتي انطلق عرضها مساء اليوم عبر شاشة ON. 

وزاد البحث خلال الساعات الماضية عن تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 10. 

وتصدر مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 10 تريند x بعد عرضها بقليل نظرا لأحداثها والمتلاحقة والكوميدية. 

ونستعرض لكم خلال هذه السطور أبرز تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 10. 

أبرز أحداث الحلقة 10 مسلسل الكبير أوي الجزء 8

شهدت أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 10 نجاح جوني وهجرس في الحصول على مفاتيح خزينة البنك بعد مشاجرة بين زوجتي موظف البنك حيث ينجحان في الحصول على مفاتيح خزينة البنك ويفرا هاربين من شباك المستشفى. 

ويحاول جوني وهجرس إيجاد طريقة حتى يعطي حزلقوم مفتاح الخزنة، خاصة بعدما اقتربت الشرطة من اقتحام المكان ومن الصعب أن يدخل جوني وهجرس البنك.

ويجد هجرس وجوني طريقة لإعطاء حزلقوم المفتاح من خلال وضع المفاتيح في بلالين ورفعها لأعلى السطح وينجح حزلقوم بالفعل في الحصول على المفاتيح. 

مواعيد عرض وإعادة حلقات مسلسل الكبير أوي الجزء 8 

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 10 عقب أذان المغرب بشكل يومي طوال شهر رمضان 2024 على شاشة قناة ON وON drama ومنصة watch it.

يعاد الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 10 على شاشة ON بواقع مرتين الأولى في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم التالي والثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

بينما يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 10 على شاشة ON drama في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء.

 أبطال الكبير أوي الجزء 8 

يشهد مسلسل الكبير أوي 8  لـ أحمد مكي الحلقة 3، مشاركة عدد كبير من النجوم منهم رحمة أحمد، ومحمد سلام، وبيومى فؤاد، وأيضًا حاتم صلاح ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، منهم أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وأكرم حسني وصفاء الطوخي ومن إخراج أحمد الجندي.

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