موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 10.. هل ينجو طبازة من الموت؟

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 10.. شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل الكبير اوي 8 احداث درامية مثيرة مع تنفيذ واقعة سرقة البنك من حزلقوم وفرقته للحصول على مبلغ 2 مليون دولار وإعادة الصندوق الأحمر النادر الذي حصل عليه في مزاد علني ولكنه تعرض للسرقة من قبل فاروق سماحة الذي أودع الصندوق في خزينة أحد البنوك والهروب.

مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن مواعيد اعادة الحلقة 10

كما تم الإعلان عن مواعيد اعادة الحلقة 10 من مسلسل الكبير اوي 8، وذلك في عدة أوقات لإتاحة الفرصة أمام ملايين المشاهدين لمتابعة المسلسل، وذلك في الساعة 3 عصرًا وأيضا الساعة 3 صباحا على القنوات الفضائية.

مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن تفاصيل احداث الحلقة 10

الكبير اوي 8 سرقة البنك

و شهدت الحلقة 10 من مسلسل الكبير اوي 8 اصدار جونى أو البروفيسور عدة تعليمات لحزلقوم الذى اتخذ طبازة درع بشرى لتنفيذ سرقة البنك وطلب جونى أن يتم أخذ أحد الرهائن وتمثيل إنه سيتم القاءه، وإنه سيتم القاءه وسط خوف طبازة وهو يحاول الحصول على مفتاح الخزينة.

الكبير اوي 8

بعد ذلك صعد حزلقوم وطبازة إلى سطح البنك لتهديد البوليس ولكن سقط طبازة من أعلى سطح المبنى، فهل ينجو من الموت..

مسلسل الكبير اوي 8 مواعيد عرض الحلقة 11

فى السياق، ينتظر متابعى مسلسل الكبير اوي 8 مواعيد عرض الحلقة 11 لاستكمال أحداث واقعة سرقة البنك من خلال حزلقوم وفرقته، وانتظار نجاة طبازة بعد سقوطه من أعلى سطح مبنى البنك، وذلك في تمام الساعة 6،5 مساء وقت تناول وجبة الإفطار مع أفراد الأسرة والتمتع بمساعدة الكبير اوي.

مسلسل الكبير اوي الجزء 8 قنوات عرض الحلقة الحادية عشر

الكبير اوي 8

فى النهاية، يتم عرض الحلقة الحادية عشر من مسلسل الكبير اوي الجزء 8، على عدة قنوات ناقلة حصريآ، وذلك على قناة On وon دراما يوميًا ومنصة watcgit لمتعة ملايين المشاهدين بمتابعة الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي.

قصة مسلسل الكبير اوي 8

فى الختام، تدور قصة مسلسل الكبير اوي 8 في قرية المزاريطة ومغامرات العمدة الكبير اوي وجونى حزلقوم، حيث يحاول العمدة والكبير أوى مساعدة أهالى القرية وتحقيق امنياتهم والاحتفال بعيد الهالوين لأول مرة بالقرية.

ابطال مسلسل الكبير اوي 8

يشهد الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي مشاركة واسعة من نجوم الفن المصري ومنهم بيومى فؤاد في دور الدكتور ربيع ورحمة أحمد في دور مربوحة، ومحمد سلام هجرس وحاتم صلاح وضيف الشرف أمينة خليل.