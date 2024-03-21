الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 10.. هل ينجو طبازة من الموت؟

الكبير اوي 8
الكبير اوي 8

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 10.. شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل الكبير اوي 8 احداث درامية مثيرة مع تنفيذ واقعة سرقة البنك من حزلقوم وفرقته للحصول على مبلغ 2 مليون دولار وإعادة الصندوق الأحمر النادر الذي حصل عليه في مزاد علني ولكنه تعرض للسرقة من قبل فاروق سماحة الذي أودع الصندوق في خزينة أحد البنوك والهروب.

مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن مواعيد اعادة الحلقة 10

كما تم الإعلان عن  مواعيد اعادة الحلقة 10 من مسلسل الكبير اوي 8، وذلك في عدة أوقات لإتاحة الفرصة أمام ملايين المشاهدين لمتابعة المسلسل، وذلك في الساعة 3 عصرًا وأيضا الساعة 3 صباحا على القنوات الفضائية.

مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن تفاصيل احداث الحلقة 10

الكبير اوي 8 سرقة البنك 

و شهدت الحلقة 10 من مسلسل الكبير اوي 8 اصدار جونى أو البروفيسور عدة تعليمات لحزلقوم الذى اتخذ طبازة درع بشرى لتنفيذ سرقة البنك وطلب جونى أن يتم أخذ أحد الرهائن وتمثيل إنه سيتم القاءه، وإنه سيتم القاءه وسط خوف طبازة وهو يحاول الحصول على مفتاح الخزينة.

الكبير اوي 8 

بعد ذلك صعد حزلقوم وطبازة إلى سطح البنك لتهديد البوليس ولكن سقط طبازة من أعلى سطح المبنى، فهل ينجو من الموت..

مسلسل الكبير اوي 8 مواعيد عرض الحلقة 11

txt

"الكبير أوى 8" يجتاح السوشيال ميديا فى سباق رمضان الدرامى (تحليل بيانات)

txt

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 10|تفاصيل خطة جوني لحصول حزلقوم على مفاتيح خزينة البنك

فى السياق، ينتظر متابعى مسلسل الكبير اوي 8 مواعيد عرض الحلقة 11 لاستكمال أحداث واقعة سرقة البنك من خلال حزلقوم وفرقته، وانتظار نجاة طبازة بعد سقوطه من أعلى سطح مبنى البنك، وذلك في تمام الساعة 6،5 مساء وقت تناول وجبة الإفطار مع أفراد الأسرة والتمتع بمساعدة الكبير اوي.

مسلسل الكبير اوي الجزء 8 قنوات عرض الحلقة الحادية عشر

الكبير اوي 8 

فى النهاية، يتم عرض الحلقة الحادية عشر من مسلسل الكبير اوي الجزء 8، على عدة قنوات ناقلة حصريآ، وذلك على قناة On وon دراما يوميًا ومنصة watcgit لمتعة ملايين المشاهدين بمتابعة الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي.

قصة مسلسل الكبير اوي 8

فى الختام، تدور قصة مسلسل الكبير اوي 8 في قرية المزاريطة ومغامرات العمدة الكبير اوي وجونى حزلقوم، حيث يحاول العمدة والكبير أوى مساعدة أهالى القرية وتحقيق امنياتهم والاحتفال بعيد الهالوين لأول مرة بالقرية.

ابطال مسلسل الكبير اوي 8

يشهد الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي مشاركة واسعة من نجوم الفن المصري ومنهم بيومى فؤاد في دور الدكتور ربيع ورحمة أحمد في دور مربوحة، ومحمد سلام هجرس وحاتم صلاح وضيف الشرف أمينة خليل.

مسلسل الكبير أوي 8 الكبير أوى 8 موعد عرض مسلسل الكبير اوي 8 موعد عرض الكبير اوي 8 موعد اعادة مسلسل الكبير اوي 8 قصة مسلسل الكبير اوي 8 أبطال مسلسل الكبير أوي 8 موعد عرض مسلسل احمد مكي أحمد مكى قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8 الكبير اوي الجزء الثامن الكبير اوي الجزء 8 موعد مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة العاشرة من مسلسل الكبير اوي الكبير اوي الحلقة العاشرة الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 10 الحلقة العاشرة من الكبير اوي الحلقة العاشرة من الكبير اوي الجزء 8 مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024

مواد متعلقة

"الكبير أوى 8" يجتاح السوشيال ميديا فى سباق رمضان الدرامى (تحليل بيانات)

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 10|تفاصيل خطة جوني لحصول حزلقوم على مفاتيح خزينة البنك

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

قرار عاجل من النيابة العامة بحق سائق أوبر فى واقعة حبيبة الشماع

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

على جمعة يوضح ضوابط التعامل الشرعى مع الشاذ الجنسى

على جمعة: التحول الجنسى يجوز بشروط

تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على طبيب داخل مستشفى المطرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محورى

عبد الرحيم طايع

رمضان فى غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

"وول ستريت": إسرائيل تخطط لإنشاء سلطة فلسطينية فى غزة بعيدة عن حماس

نتنياهو يصر على غزو جنوب غزة بريًا.. هل تنهى رفح مسيرته السياسية؟

استشهاد وإصابة العشرات فى قصف الاحتلال لأنحاء متفرقة من قطاع غزة