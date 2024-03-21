"الكبير أوى 8" يجتاح السوشيال ميديا فى سباق رمضان الدرامي (تحليل بيانات)

في خضم السباق الدرامي الرمضاني الساخن، يبدو أن مسلسل "الكبير أوي" في جزئه الثامن قد جذب اهتمامًا جماهيريًا واسعًا على منصات السوشيال ميديا، حيث يتفاعل المشاهدون بشكل كبير مع الأحداث والمفاجآت الجديدة التي يقدمها العمل في قرية المزاريطة.

أحداث المسلسل

وتم استقبال الجزء الثامن بترحيب حار على مواقع التواصل الاجتماعي مع انطلاقه في السباق الرمضاني لهذا العام، حيث غرد المعجبون بإعجابهم بأحداث الحلقات ومواقفها المضحكة وغير المتوقعة، من إحياء قرية المزاريطة لاحتفالات عيد الهالوين، إلى محاولة شخصياتها الشهيرة مثل حزلقوم ونفادي وهدرس سرقة أحد البنوك على غرار مسلسل "لا كاسا دي بابيل" الأسطوري، وصولًا إلى ارتداء البطل الكبير لزي مستوحى من فيلم "باربي" الشهير، تثير هذه الأحداث الجديدة ضجة كبيرة بين المتابعين على تويتر وفيسبوك وغيرها من المنصات.

كما لاقى ظهور الفنان محمد سلام، في دور ستاند أب كوميديان، ترحيبًا واسعًا، حيث تتنافس التغريدات في الإشادة بأدائه وتفاعله مع الشخصيات الأخرى في قرية المزاريطة، ما يؤكد مكانة "الكبير أوي" كواحد من أشهر المسلسلات الكوميدية في تاريخ الدراما المصرية، وذلك بعد نجاحه الكبير على مدار 7 أجزاء سابقة منذ انطلاقه في 2010.

ومن خلال استخدام أدوات تحليل البيانات، خلال اليوم الأربعاء، وجدنا أن هذا العمل ضمن الأعمال المتصدرة قوائم البحث عبر السوشيال ميديا، وفي السطور التالية نقوم بتحليل تلك التفاعلات، والتي يتم تحديثها كل دقيقة من خلال الأدوات التي قمنا باستخدامها، والتي يتم تحديثها كل دقيقة من خلال الأدوات التي قمنا باستخدامها.

50%% يغردون عن "الكبير أوي 8"

باستخدام أداة "Tweet blinder"، حظي التغريدات المُعاد نشرها بالنسبة الأكبر خلال اليوم، الأربعاء، والحديث عن مسلسل "الكبير أوي 8"، وذلك بنسبة 49.5%، يليها التغريدات بالصور واللينكات بنسبة 43.5%، ثم التغريدات المكتوبة بنسبة 7%.

"أسوان" الأكثر بحثًا عن "الكبير أوي 8"

وباستخدام أداة "Google Trend"، وصلت ذروة البحث في الساعة 12:15 مساءً، بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة.

وبحسب ترتيب المحافظات التي تبحث عن نفس المسلسل خلال اليوم الماضي، جاءت محافظة أسوان بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة، ثم محافظة بني سويف بموجب 18 عملية بحث في الدقيقة، وبعدها محافظة المنوفية بموجب 8 عمليات بحث في الدقيقة، ثم محافظة الدقهلية بموجب 7 عمليات بحث في الدقيقة، وفي المرتبة الأخيرة محافظة الشرقية بموجب 6 عملية بحث في الدقيقة.

600 مغرد يتفاعلون مع 17 منشور عن "الكبير أوي 8"

باستخدام أداة Keyhole وجدنا أن التفاعل اليوم، في البحث والحديث عن مسلسل "الكبير أوي 8"، وصل إلى حوالي 29 منشورًا، من 17 حساب وتفاعل معه 608 مغرد.

وبالبحث عن أكثر الأجهزة المستخدمة للبحث عن المسلسل، جاءت أجهزة الكمبيوتر في الصدارة بنسبة 53%، ثم أجهزة الأندرويد بنسبة 18%.

موعد عرض المسلسل

يعرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة ON في تمام الساعة 6:05 مساء، كما يعرض على منصة watch it.

أبطال المسلسل

مسلسل الكبير أوي 8 بطولة النجم أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، من تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.