مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 10.. جوني يحصل على مفاتيح خزينة البنك

يبحث جمهور وعشّاق الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي عن تفاصيل الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوي الجزء 8.

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وترصد “الدستور” في التقرير التالي تفاصيل وأحداث الحلقة العاشرة من أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء 8.

شهدت الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوي الجزء 8 للفنان أحمد مكي تطورًا كبيرًا في حادث سرقة البنك بقيادة حزلقوم حيث تم القبض على الكبير أثناء ابلاغه عن تغيب مربوحة والعترة بعد مشاهدته لنشرة الاخبار في التليفزيون الخاص بالقسم والذي إذاعة خبر اقتحام البنك وأثناء مشاهدته للخبر تعجب الكبير من ارتداء افراد العصابة لماسك يحمل وجهه فيان الضابط بحبس الكبير لحين معرفة صلته أفراد العصابة وفي تلك الاثناء يذيع التليفزيون خبر عن تطورات سرقة البنك ويسمع الكبير صوت حزلقوم ولكنه لا يبين للشرطة انه يعلم هويته.

على جانب آخر، ينجح جوني وهجرس في التخفي في زي الأطباء للدخول إلى العناية المركزة التي يمكث بها سيف موظف البنك الذي نقل إلى المستشفى على أثر إصابته انهيار عصبي بعد وفاة والدته.

وأثناء محاولات جوني وهجرس للحصول على مفاتيح الخزينة تحضر زوجتي سيف وينشب بينهما مشاجرة حادة يستطيع خلالها جوني وهجرس الحصول على مفاتيح خزينة البنك ويفرا هاربين.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي في إطار كوميدي حول عدد من "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين ويظهر الفنان محمد سلام في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

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