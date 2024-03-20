الأربعاء 20 مارس 2024
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سياسي

"الجيل" احتفاءً بذكرى العاشر من رمضان: نستلهم الدروس من هذه الذكرى

حزب الجيل الديمقراطي
حزب الجيل الديمقراطي

أصدر حزب الجيل الديمقراطي، اليوم، بيانًا بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان المجيد، أكد فيه على أهمية استلهام الدروس من هذه الذكرى الخالدة للأجيال القادمة.

هنأ الحزب الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بذكرى انتصار العاشر من رمضان، الذي حررت فيه الأرض المقدسة ولقنت العدو الصهيوني دروسًا لن ينساها.

وأكد البيان أن القوات المسلحة المصرية قامت في يوم العاشر من رمضان بعمل عسكري غير مسبوق، هزّ العدو الصهيوني المدعوم من ترسانة السلاح الأمريكي، وأثبت قدرة مصر على تحقيق الانتصار وردع الأعداء.

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وتناول البيان بطولات الفرد المقاتل المصري، مشيرًا إلى شجاعته وكفاءته في عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف، حاملًا ما يقارب 100 كيلو جرام من المعدات والأسلحة.

وأشاد الحزب بإشادة المعاهد العسكرية العالمية ببطولة وشجاعة الفرد المقاتل المصري، داعيًا إلى تكريم الأبطال الباقين على قيد الحياة وإطلاق أسمائهم على الشوارع والكباري والمحاور.

وطالب الحزب إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة المصرية بعمل فني ضخم يسجل للتاريخ بطولات رجال الجيش العظيم ويخلد الانتصار العظيم، خاصة في ظل ترديد الإعلام الصهيوني للأكاذيب حول انتصار العاشر من رمضان، مؤكدا أن الجيش المصري سيبقى درع الوطن والأمة، وممثلًا لأداة الردع القوية التي تحمي الأرض والعرض.

وختم البيان بالتأكيد على أن يوم العاشر من رمضان سيبقى من أيام مصر الخالدة التي صنعت تاريخًا مجيدًا، ورمزًا للثورة على حكم الفاشية وحماية أمن مصر وحدودها.

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