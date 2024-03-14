الخميس 14 مارس 2024
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سياسي

أمين تنظيم حزب الجيل: "المتحدة" تسير على درب الإرث التاريخي للدراما المصرية المتفردة

الدكتور أحمد محسن
الدكتور أحمد محسن قاسم

قال الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، إن دراما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية 2024 سارت على درب الإرث التاريخي للدراما المصرية، المتجذرة في أعماق التاريخ، متفردة بريادتها العربية، والتي عززتها الشركة المتحدة من خلال باقة من الأعمال الفنية الضخمة، بما يعكس البعد الحضاري والثقافي والقيم المصرية النبيلة.

تصنع وعيًا

وأضاف الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، في تصريحات صحفية اليوم، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت أعمالًا درامية لامست الواقع، وأصبحت رائدة في صناعة الدراما، حيث لم تعد فقط مجردة منتجة لعدد من الأعمال الفنية، بل تصنع وعيًا من خلال تلك الأعمال يقود هذا الجيل نحو الفهم الصحيح في المجالات المختلفة، سواء اجتماعيًا أو ثقافيًا، مشيرًا إلى أن الفن المصري افتقد تلك الجزئية في السنوات الأخيرة، قبل أن تأتي "المتحدة" وتحيي التاريخ المصري العريق بأعمال فنية متفردة.

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ثقافي وتاريخي

ونوه أمين تنظيم حزب الجيل، بالتنوع الدرامي الذي قدمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي جعل كل الفئات تلتف حوله، فهو متنوع ما بين ثقافي وتاريخي مثل مسلسل "الحشاشين"، أو كوميدي أو اجتماعي.

القيم المجتمعية والأسرية المصرية 

وأشار أمين تنظيم حزب الجيل، إلى أن دراما المتحدة تميزت بالحفاظ على القيم المجتمعية والأسرية المصرية الأصيلة، فلم تعد الأعمال الفنية الهابطة أو الإجرامية في صدارة المشهد ولم يعد لها وجود أساسًا، في ظل الرسائل والقضايا السامية التي تناقشها الأعمال الدرامية الآن.

تهتم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتقديم مجموعة متنوعة من المسلسلات للفئات العمرية المختلفة خلال شهر رمضان المبارك، وكان من بين هذه المسلسلات الموجهة للأطفال في موسم رمضان 2024، مسلسل الأنيميشن سر المسجد الذي يروي قصة أحمد بن طولون، ويتناول قيم الدين والتربية السليمة للأطفال، بالإضافة إلى تقديم حلول لمشكلات تربوية مثل التنمر والسرقة وغيرها من القيم.

أمين تنظيم حزب الجيل المتحدة للخدمات الإعلامية للدراما المصرية التاريخ الفنية

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