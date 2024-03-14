الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

قيادي بـ"الشعب الجمهوري": الشركة المتحدة تقدم محتوى هادف لتنوير العقول

عياد رزق القيادي
عياد رزق القيادي في حزب الشعب الجمهوري

أكد عياد رزق القيادي في حزب الشعب الجمهوري، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم محتوى هادف وجذاب، وتبرع في توظيف القوة الناعمة للحفاظ على الهوية الوطنية المصرية، من خلال تقديم أعمال تدعم وتعزز من التماسك المجتمعي والثقافة والأفكار المصرية، سواء كان بشكل درامي أو إذاعي أو كوميدي أو ترفيهي.

طرح الأفكار والرؤى المتنوعة
وأوضح  القيادي في حزب الشعب الجمهوري في بيان له اليوم، أن من بين المميزات التي تقدمها الشركة المتحدة، دعم القضايا الوطنية المختلفة، والاهتمام بجميع فئات المجتمع، من خلال محتوى شامل ومتنوع سواء كان للكبار أو الصغار، رجالًا ونساءً، وأصحاب الهمم، وجميع القضايا المختلفة، وتعمل على طرح الأفكار والرؤى المتنوعة بشأن القضايا والملفات حديث الساعة، وكذلك قضايا الأمن القومي الكبرى.

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أعمال تاريخية
وأشار القيادي في حزب الشعب الجمهوري إلى أن الشركة المتحدة تقدم أيضًا أعمالًا تاريخية في شكل درامي متميز، يسهم في توعية الأجيال بأهمية التاريخ وتأثيره على الحاضر والمستقبل، بما يساعدهم على فهم مجريات الأحداث من حولنا، والتصدي لأية محاولات لتشويه معتقداتهم وأفكارهم وتاريخهم وهويتهم، والعمل على إعادة الفن لدوره المهم فى تنوير العقول والمشاركة بقوة فى معركة الوعي.

ولفت رزق عياد إلى أن الشركة لم تكتف بهذه الأدوار فقط، وإنما أطلقت مبادرات توعوية وتضامنية ومعنوية تدعم جميع فئات المجتمع، مؤكدًا أن الشركة المتحدة تمارس دورًا مهمًا كواحدة من أهم القوة الناعمة التي تمتلكها مصر بتنوع غير مسبوق، تحرص من خلال على ترسيخ القيم الدينية المجتمعية، ومخاطبة المواطن البسيط بمحتوى هادف وناقل للقيم والسلوك التى تساهم فى بناء المجتمع وإحياء التراث الحقيقي.

حزب الشعب الجمهوري الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الهوية الوطنية المصرية درامي إذاعي

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