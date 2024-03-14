الخميس 14 مارس 2024
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سياسي

برلمانية: الشركة المتحدة تقدم ملحمة درامية تليق بتاريخ مصر وحضارتها

النائبة أمل سلامة
النائبة أمل سلامة

قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصري، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم وجبة درامية متميزة خلال شهر رمضان المبارك، ساهمت فى لم شمل الأسرة المصرية أمام الشاشة الصغيرة، من خلال محتوى درامي اجتماعي وتاريخي وكوميدي، يستهدف شرائح مختلفة من المشاهدين. 

الدراما تعد أحد أذرع القوة الناعمة

وأضافت النائبة أمل سلامة، أن الدراما تعد أحد أذرع القوة الناعمة، لما لها من دور مهم فى توصيل الأفكار والمعلومات وتغيير السلوكيات للأسرة والمجتمع، فضلا عن تنشئة الأطفال وتصحيح المفاهيم المغلوطة من خلال ما تعرضه من نماذج وتجارب متميزة، لها تأثير بالغ الأهمية فى تشكيل اتجاهات الرأى العام تجاه القضايا الأسرة والاجتماعية.

وأكدت النائبة أمل سلامة أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تقدم ملحمة درامية، بمشاركة نخبة متميزة من كبار النجوم فى الأعمال الدرامية المختلفة، موضحة أن تلك المسلسلات تساهم فى تنمية الوعى العام لدى المواطنين، تجاه القضايا المختلفة، ومن بينها مسلسل "الحشاشين"، الذى يركز بشكل أساسى على نشأة الأفكار والجماعات المتطرفة، وامتداداتها على مدار مئات السنين، والتى تعتمد أفكارها على استغلال الدين كوسيلة للاستيلاء على السلطة.

وأوضحت النائبة أمل سلامة أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أحد الشركات الكبرى الرائدة فى مجال الدراما والبرامج، التى تقدم محتوى دراميًا يليق بتاريخ مصر وحضارتها، التى كان لها السبق والريادة فى الأعمال الفنية، التى تساهم فى تنمية الوعى العام، وترسيخ الهوية الوطنية، وتعريف المواطنين بقضايا حقوق الإنسان، بما يحافظ على الأسرة والمجتمع.

وعرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" العدد الخاص بمجلة egypt today عن دراما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في شهر رمضان 2024.

وشمل العدد مقالات مهمة للغاية، من أبرزها المقال الافتتاحي لعمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن كيفية تحقيق الشركة معادلة النجاح في المساهمة في إعادة بناء سوق الدراما المصرية.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مجلس النواب الشاشة الصغيرة شهر رمضان القوة الناعمة

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