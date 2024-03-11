برلمانى: تنفيذ مخطط تطوير التجلى الأعظم يستهدف جذب السياحة الدينية وتوفير فرص عمل جديدة

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تنفيذ الدولة مشروعات تطوير موقع التجلي الأعظم بسانت كاترين جذب السياحة الدينية، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.



وأوضح سلطان، في تصريحات صحفية له، أن تنفيذ مشروعات لتنمية سيناء في كل مجالات التنمية يستهدف تحسين مستوى معيشة أهالي سيناء.

تحويل سيناء إلى منطقة سياحية عالمية

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع التجلي الأعظم هو مشروع تنموي شامل يهدف إلى تحويل سيناء إلى منطقة سياحية عالمية.

وأشار النائب محمد سلطان إلى أن المشروع يتضمن إنشاء العديد من المشاريع السياحية، مثل الفنادق والمنتجعات والمدن الترفيهية، فضلًا عن تطوير البنية التحتية في سيناء مثل الطرق والمواصلات.

وتابع عضو لجنة حقوق إنسان النواب، أن مخطط تطوير مدينة سانت كاترين يستهدف وضعها بمكانتها اللائقة، من خلال تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية لهذه المدينة، ذات الطابع الأثرى والروحانى والدينى والبيئى، حيث يراعى هذا المشروع معايير الاستدامة البيئية العالمية، ويحافظ على التراث المعمارى، ويعلى من القيمة الروحية للمنطقة.

المراحل النهائية لتطوير التجلى الأعظم

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء؛ لمتابعة المراحل النهائية لمشروعات تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام، كما يتفقد عددًا من المشروعات السياحية بالمدينة، ويرافقه كل من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق والخبير العالميّ، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة إيناس سمير، نائبة المحافظ، وعدد من مسئولي الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.