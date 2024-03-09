السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز

سياسي

برلمانيون وقيادات حزبية: الرئيس كشف حجم التحديات وبعث رسائل طمأنة للشعب المصرى

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

ثَمَّن برلمانيون وقيادات حزبية ما جاء فى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ٣٩ للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، من توضيحات وحقائق كشفت حجم التحديات التى واجهتها الدولة خلال السنوات الماضية، والتأكيد أن الأموال جرى إنفاقها فى المشروعات التنموية العملاقة لبناء دولة مستقرة وقوية.

وقال النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن أمين التنظيم، إن احتفالية الدولة المصرية بذكرى يوم الشهيد بشعار «ويبقى الأثر»، فى ٩ مارس من كل عام ذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض- رسالة تأكيد وعرفان بأن مصر لا تنسى أبناءها الذين ضحوا بأرواحهم من أجلها، وبطولاتهم ستظل مصدر فخر واعتزاز بما سطروه فى صفحات مضيئة فى تاريخ مصر دفاعًا عن ترابها الغالى.

من جانبه، قال المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب المصريين، إن كلمة الرئيس السيسى تعكس مدى تقدير القيادة السياسية ومؤسسات الدولة تضحيات رجالها التى ستظل علامة مضيئة فى التاريخ المصرى، فضلًا عن أنها كشفت جزءًا من تضحيات أبطالنا الشهداء وعلى رأسهم الشهيد البطل عبدالمنعم رياض الذى زهد الحياة الدُنيا من أجل الشهادة، والارتقاء إلى جانب النبيين.

وأضاف أن رسائل الرئيس السيسى عن حرب الإرهاب خلال السنوات الأخيرة على مصر، حملت معانى واضحة وصريحة، حيث إن هذه الحرب كلفت الدولة الكثير سواء من دماء رجالها الأوفياء أو من ثرواتها.

وأكد أن عامى «٢٠١١ و٢٠١٣» تركا أثرًا سلبيًا كبيرًا ومكلفًا على الدولة، ولكن بفضل قوة وصلابة القيادة السياسية والجيش المصرى والشرطة المصرية وجميع المؤسسات الوطنية بقيت مصر شامخة، وستبقى أبدًا بإذن الله وبسواعد أبنائها.

فى السياق ذاته، قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب الحرية المصرى، إن كلمة الرئيس خلال الاحتفالية اتسمت بالشفافية والوضوح، ومثلت رسائل طمأنة لجميع المصريين بضرورة العمل وبذل الجهد والعرق من رفعة الوطن، وأن مصر تساعد الأشقاء الفلسطينيين بالتوازى مع الحفاظ على الأمن القومى ومُقدرات الوطن فى ظل الظروف والتحديات الإقليمية والدولية.

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