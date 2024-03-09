حزب المصريين: كلمة الرئيس فى الندوة التثقيفية كشفت حجم المعاناة للعبور بالدولة إلى بر الأمان

وجه المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين" عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، تحية تقدير وعرفان إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد الموافق 9 مارس من كل عام، مؤكدًا أن هذا اليوم يدعو للفخر والعزة بأبناء مصر الذين ضحوا بكل غالٍ ونفيس من أجل مصر الحبيبة، وتذكر البطولات والانتصارات والتضحيات التي قدمها أبطال القوات المسلحة المصرية على مدى التاريخ لتحقيق النصر.

وقال "أبوالعطا" خلال بيان اليوم، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد تعكس مدى تقدير القيادة السياسية ومؤسسات الدولة لتضحيات رجالها التي ستظل علامة مضيئة في التاريخ المصري، فضلًا عن أنها كشفت جزءًا من تضحيات أبطالنا الشهداء وعلى رأسهم الشهيد البطل عبدالمنعم رياض الذي زهد الحياة الدُنيا من أجل الشهادة والارتقاء إلى جانب النبيين.

تعكس تقدير الدولة المصرية لتضحيات أبناء القوات المسلحة

وأضاف رئيس حزب "المصريين" أن رسائل الرئيس السيسي عن حرب الإرهاب خلال السنوات الأخيرة على مصر، حملت معانى واضحة وصريحة، حيث إن هذه الحرب كلفت الدولة الكثير سواء من دماء رجالها الأوفياء أو من ثرواتها، مؤكدًا أن 2011 و2013 كان لهما أثر سلبي كبير ومكلف على الدولة، ولكن بفضل قوة وصلابة القيادة السياسية والجيش المصري والشرطة المصرية وجميع المؤسسات الوطنية بقيت مصر شامخة وستبقى أبدًا بإذن الله وبسواعد أبنائها.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن قرار القيادة السياسية مُتمثلة في الرئيس السيسي بإعادة بناء الدولة المصرية بعد حالة الانهيار التي كانت عليه أسس قواعد الجمهورية الجديدة التي نأمل أن نرى عليها أرض الكنانة، مؤكدًا أن موافقة الرئيس على تحرير سعر الصرف كانت له اعتبارات مسبقة وتدبير من الدولة المصرية من أجل تأمين تبعات هذا القرار الذي حرر اقتصاد واستثمار مصر من السوق الموازية.

وأكد "أبوالعطا" أن تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء أسعدت ولاقت ترحيبًا كبيرًا لدى الشعب المصري بصفة عامة وأسر الشهداء بصفة خاصة، مثمنًا حرص القيادة السياسية على الاهتمام بأسر شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفعه هذا الوطن وآمن واستقرار أراضيه، مشيرًا إلى أن الشعب المصري لن ينسى تضحيات أبنائه من رجال القوات المسلحة والشرطة المخلصين وهذا التكريم السنوي ترسيخًا لقيم الوفاء لأسرهم.

وأشار إلى أن رسائل الرئيس السيسي عن المحيط الإقليمي المشتعل سواء في ليبيا أو السودان أو فلسطين جاءت حاسمة وحازمة، حيث أكد أن مصر لن ولم تتخل عن أشقائها مهما كان الثمن ومهما كلفها الأمر من تضحيات، مؤكدًا أن الرئيس أكد تكرارًا أن الدولة المصرية لم تُغلق معبر رفح ولم تتخل عن القضية الفلسطينية ولن تسمح بالتهجير القسري للأشقاء وستبقى أبد الدهر الداعم الأول للقضية الفلسطينية العادلة.

واختتم: “إعادة بناء الدولة المصرية خلال العشرة سنوات الأخيرة جاء بدماء أبنائها الشهداء وسواعد رجالها المخلصين الذين استنفذوا قواهم من أجل التخلص من براثن الإرهاب، وتصحيح مسار الاقتصاد المصري والحياة الاجتماعية، وستستمر مصر في طريق البناء والتعمير في كل ربوع الوطن من أجل كتابة مستقبل جديد يليق بحضارة "أم الدنيا".