السبت 09 مارس 2024
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سياسي

عبدالجواد عن احتفالية يوم الشهيد: مصر لم ولن تنسى تضحيات شهدائها للحفاظ على الوطن

أحمد عبد الجواد
أحمد عبد الجواد

أكد النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، أن احتفالية الدولة المصرية بذكرى يوم الشهيد بشعار "ويبقى الأثر"، والذي يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، رسالة تأكيد وعرفان بأن مصر لا تنسى أبناءها الذين ضحوا بأرواحهم من أجلها وبطولاتهم ستظل مصدر فخر واعتزاز بما سطروه في صفحات مضيئة في تاريخ مصر دفاعًا عن ترابها الغالي، مشيرًا إلى أننا نستمد منها القوة وروح الانتماء لتتواصل المسيرة على دربهم في العطاء والكفاح وحتى يستمر الوطن نابضا بالحياة، والاستقرار.

وأضاف "عبدالجواد"، أن مصر خاضت على مر التاريخ معارك وحروبا ضد العدوان الغاشم فكما كان الماضي زاخرًا بأمجاد الأجداد، كان الحاضر أيضا إذ واجهت الدولة حربا أكثر شراسة ليس لها قواعد ولا قوانين بعد ثورة 30 يونيو، وكانت تلك الحرب ضد الإرهاب، مشددًا على أن ما يسطره أبناؤنا من شهداء مصر الأبرار من تضحيات سيتوقف التاريخ أمامه إجلالا واحتراما، تستحق أن تبقي خالدة في الأذهان أبد الدهر تتناقلها الأجيال جيل بعد جيل لنتعلم ونهتدي بها، فإن مصر لا يمكن أن تنضب أبدًا من الأبطال والذين لولاهم ما كانت مصر اليوم مستقرة، قوية، وماضية في طريق التنمية.

 تكريم أسر الشهداء والمصابين يأتى تعبيرًا عن الوفاء

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تكريم أسر الشهداء والمصابين يأتي تعبيرًا عن الوفاء والتقدير لتضحياتهم من أجل الوطن، موضحا أن القيادة السياسية حرصت على مدار السنوات الماضية على رعاية أسر الشهداء طوال العام من خلال تعزيز خدمات صندوق تكريم الشهداء والمصابين المقدمة للمستحقين لتوفير كل أوجه الدعم في كافة مناحي الحياة لأبنائهم، موجهًا التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، والتحية لشهداء مصر الأبرار وأسرهم.

مستقبل وطن الدولة المصرية يوم الشهيد العطاء والكفاح روح الإنتماء شهداء مصر الأبرار

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