السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

عقب افتتاح المحافظ له..

إقبال كبير على معرض حزب حماة الوطن "أهلًا رمضان" فى سوهاج

حماة الوطن بسوهاج
حماة الوطن بسوهاج

شهد معرض السلع الغذائية "أهلًا رمضان"، الذي تنظمة أمانة حزب حماة الوطن بسوهاج، بمناسبة شهر رمضان الكريم، برعاية الدكتور مختار همام أمين عام حزب حماة الوطن بسوهاج، إقبالًا كبيرًا من المواطنين للاستفادة بالأسعار المخفضة والعروض التي يقدمها المعرض.

وكان قد افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أكبر معرض  للسلع الغذائية المخفضة "أهلًا رمضان" الذي أقامه حزب حماة الوطن بسوهاج أمام الاستاد الرياضي برعاية الدكتور مختار همام مرسي أمين المحافظة، وإشراف المحاسب كمال شلبي أمين التنظيم.

وقال الدكتور مختار همام إن هذا المعرض يأتي ضمن توجيهات الفريق جلال هريدي رئيس حزب حماة الوطن، واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير أمين عام الحزب، والدكتور أحمد العطيفي أمين مساعد الحزب وأمين التنظيم، بهدف تخفيف العبء من على كاهل المواطنين وتقديم سلع غذائية بأسعار مناسبة وإيمانًا من الحزب بدوره تجاه المواطنين.

معرض السلع الغذائية يضم جميع السلع التي يحتاجها المواطن

وأوضح الدكتور مختار همام أن معرض السلع الغذائية يضم جميع السلع التي يحتاجها المواطن وبأسعار مخفضة من زيت وسكر وبقوليات وغيرها.

وأكد همام أنه جرى افتتاح العديد من المنافذ في مراكز وقرى المحافظة، وذلك لتقديم السلع بأسعار مخفضة بالتعاون مع شركة المختار للصناعات الغذائية للمواطنين.

وأضاف أن المعرض سيستمر طوال شهر رمضان المبارك، كما ستكون هناك مائدة الرحمن بجوار المعرض، ضمن الدور المجتمعي الذي يقوم به الحزب في جميع محافظات مصر.

حماة الوطن بسوهاج
حماة الوطن بسوهاج
حماة الوطن بسوهاج
حماة الوطن بسوهاج
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