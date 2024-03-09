السبت 09 مارس 2024
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سياسي

الحرية المصرى: سيرة شهداء الوطن ستظل خالدة فى قلوب المصريين

ممدوح محمد محمود
ممدوح محمد محمود

وجه حزب الحرية المصري برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ولأسر الشهداء، والشعب المصري العظيم، بمناسبة احتفال مصر بـ"يوم الشهيد" الذي يوافق 9 مارس من كل عام، ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي الفريق أول عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، أثناء تواجده على الجبهة بين أبنائه أبطال القوات المسلحة، ويتواكب هذا العام مع الاحتفال بحلول شهر رمضان المبارك، وبدء الصوم الكبير للأخوة المسيحيين.

وقال الدكتور ممدوح محمد محمود إن يوم الشهيد سيظل خالدًا في ذاكرة الوطن، ففي تلك الذكرى الخالدة تعطرت أرض مصر بدماء ذكية ما زالت تفوح منها رائحة المسك، وتستعيد مصر بطولات وتضحيات أبنائها من أبطال القوات المسلحة والشرطة وكل شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم ودماءهم فداءً لتراب مصر المقدس.

وأكد رئيس حزب الحرية المصري أن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على حضور الاحتفال بيوم الشهيد كل عام يؤكد على تخليد ذكراهم وبطولاتهم، مشيرا إلى أن مصر لم ولن تنسى تضحيات أبنائها من شهداء الوطن، فقد جسدوا أسمى معاني الشرف والبطولة والتضحية والعطاء والوفاء في معركة بقاء الأوطان، من أجل الحفاظ على أمن مصر واستقرارها.

التضحيات من أجل الوطن ليس غريبًا على الشعب المصري

وأكد الدكتور ممدوح محمد محمود أن التضحيات من أجل الوطن ليست غريبة على الشعب المصري الذي سطر بطولات على مر التاريخ، حيث كانت مصر حائط الصد المنيع في مواجهة المخاطر والتهديدات في جميع الاتجاهات الاستراتيجية، كما نجح الشعب المصري في التصدي بقوة لخطر الإرهاب.

وأشاد رئيس حزب الحرية المصري بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لأسر الشهداء والمصابين، مؤكداً أن سيرة الشهداء ستظل خالدة في قلوب المصريين، ونبراسا يضيء الطريق للأجيال الجديدة، لاستكمال المسيرة الوطنية في الدفاع عن مصر، ورفع راية الوطن، وحماية أرضها وشعبها، وتوفير مناخ آمن للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

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