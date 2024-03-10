حزب "المصريين": القوات المسلحة ورجال الشرطة صمام الأمن والأمان للدولة

توجه المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بخالص الشكر والتقدير لوزارة الداخلية وخاصة قطاع الأمن الوطني على جهودهم الجبارة في خدمة الوطن وحفظ الأمن والاستقرار، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية خاضت عدة معارك للقضاء على الإرهاب، عبر ضربات استباقية نفذها رجال الأمن الوطني، ومن خلالها استطاعت وزارة الداخلية تجفيف منابع الإرهاب وتصفية العديد من الخلايا والبؤر المتطرفة، ما ساهم في القضاء على العمليات الإرهابية.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الأحد، إن مصر نجحت في القضاء على الإرهاب، خاصة في الفترة الأخيرة، وأصبح الهدوء يعم أرجاء البلاد، بعدما فقدت الجماعات الإرهابية إمكاناتها ولم تعد قادرة على تنفيذ عمليات كبيرة، والآن يلجأون إلى استخدام أساليب أخرى عبر صناعة الأزمات، وتناول الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومحاولة السيطرة على الشارع من أجل زعزعة الاستقرار، وهناك الكثير من البصمات واضحة المعالم لنجاح الأجهزة الأمنية في إجهاض العمليات الإرهابية على مدار الأعوام الماضية، فجهود الدولة فى مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة مستمرة.

كما وجه رئيس حزب "المصريين"، التحية لأبطال القوات المسلحة على دورهم في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار للدولة المصرية، وجهودهم في مواجهة الإرهاب، مؤكدا أننا نشهد حاليا مرحلة جديدة في كل ربوع مصر من التنمية والبناء في كافة قطاعات الدولة.

وأشار إلى الدور العظيم الذي تقوم به القوات المسلحة في المشروعات القومية العملاقة التي نالت تقدير كل دول العالم، وسيعود نفعها على كافة المواطنين، مؤكدا أن نجاح مصر في القضاء على الإرهاب وضع سيناء على خريطة التنمية، بعد أن عانت لسنوات وسنوات من التهميش بسبب وجود العناصر المتطرفة، منوها بأنه بفضل توجيهات الرئيس السيسي استطاعت مصر أن تبدأ مرحلة جديدة في أرض الفيروز.

الشعب المصري لم ولن ينسى شهداء القوات المسلحة والشرطة

وحرص على توجيه التحية لجهاز المخابرات العامة، مؤكدا أنه على مدى تاريخه الوطني المشرف حما الأمن القومي لمصر وبصفة خاصة منذ أحداث يناير 2011 وحتى الآن ووجه ضربات قوية لأعداء مصر وأجهض محاولات عديدة للنيل من أمن مصر القومي، منوها بأن صقور مصر من رجال المخابرات العامة صنعوا الكثير من قصص النجاح وبعضها يعد ملحمة في التضحية والفداء من أجل حماية الأمن القومي المصري محافظين على العهد أن يعملوا في سرية وصمت لإنجاز المهام المكلفين بها، خاصة وأن مصر كانت مستهدفة بشكل أكثر من قبل خلال السنوات العشر الماضية.

كما وجه تحية لشهداء الوطن الأبرار، مؤكدا أن الشعب المصري لم ولن ينسى شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بدمائهم من أجل هذا الوطن، وشهداء مصر ستظل سيرتهم خالدة في وجداننا باعتبارهم نموذجا عظيما يحتذي به الجميع في الحفاظ على كرامة هذا الوطن.

ولفت إلى أن رجال القوات المسلحة الباسلة والشرطة يواصلون الليل بالنهار لحفظ أمن وأمان واستقرار الوطن، والدولة لم ولن تنسى شهداءها الأبرار، وستظل أسماؤهم محفورة بحروف من نور في الذاكرة عبر الزمن يتذكرها جيل بعد جيل لرجال ضحوا بأرواحهم لكي يعيش الوطن في أمن وأمان.