إيفلين متى تتقدم بطلب إحاطة لوضع خريطة صناعية فى كل محافظة

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بـمجلس النواب، بطلب إحاطة لهيئة التنمية الصناعية ووزارات الاستثمار والتنمية المحلية والبترول والإسكان لوضع خريطة صناعية فى كل محافظة على مستوى الجمهورية.

واقترحت متى فى بيان صحفى لها أن يتم الإعلان من خلال هذه الخريطة الصناعية عن مواقع الاستثمار داخليا وخارجيا دون إخفاء لجذب الاستثمار الصناعي، وحتي يتمكن المستثمر الكبير والصغير والخارجي أو الداخلي من معرفة اتجاهات الدولة للإنتاج، بما يتناسب مع كل محافظة بما تشمله من زراعات أو خامات بيئية تدخل في صناعات لمواد خام يضاف إليها قيمة مضافة وتدر دخلا للبلاد وتكون جاذبة للمستثمر.

سيسهم فى تشغيل المصانع بكل طاقتها

وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن هناك عددا من الدول العربية والإفريقية المجاورة لمصر تقوم بتحديد مدى احتياجاتها من المصانع ومكان هذه المصانع بالقرب من الخامات وما هى وسيلة النقل المناسبة لتصدير المنتجات إلى الخارج.

وأكدت أن وجود خريطة صناعية فى كل محافظة على مستوى الجمهورية سيسهم فى تشغيل المصانع بكل طاقتها فى كل المحافظات، وتوفير العديد من فرص العمل وجلب العملة الصعبة إلى البلاد، فى ظل احتياجنا الشديد إلى توفير العملة الأجنبية.

سؤال برلماني بشأن الخطة والاستراتيجية الموضوعة لجذب عدد أكبر من السياح

وكانت قد تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بسؤال برلماني لوزارة السياحة بشأن الخطة والاستراتيجية الموضوعة من جانب وزارة السياحة لجذب عدد أكبر من السياح الأجانب واستهداف السياحة العلاجية والشاطئية والأثرية والدينية بمصر.

وتساءلت متى عن الخطة الموضوعة من جانب وزارة السياحة للإعلان عن السياحات المتعددة فى مصر من مختلف أنحاء العالم بلغات متعددة تصل للجميع بأنحاء العالم، مشيرة إلى أن هناك دولا كثيرة أعلنت عن نفسها بلغات متعددة وجذبت عددا كبيرا من السياح.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن مصر تمتلك مقومات سياحية متعددة وتتناسب مع كل الأعمار وكل الاتجاهات، وبالتالى لا بد من توفير كل العوامل التى تجذب السياح من مختلف أنحاء العالم، خاصة أن مصر تعتبر قبلة سياحية وتمتلك ثلث آثار العالم.

وأوضحت أن الاهتمام بالسياحة فى مصر أصبح أمرا ضروريا يتطلب دورا كبيرا من جانب وزارة السياحة، خاصة أنها أحد مصادر الدخل القومى لمصر، كما أنها جزء من الصناعة وتدر العملة الصعبة التى أصبحنا فى حاجة شديدة إليها فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.