زكي عباس: مشروعات تنمية تطوير موقع التجلي الأعظم يستهدف تحسين مستوى معيشة أهالي سيناء

أشاد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، بتنفيذ الحكومة مشروعات تنمية لتطوير موقع التجلي الأعظم بسانت كاترين.

وقال عباس، في تصريحات صحفية له، إن مشروعات تنمية سيناء وتطوير التجلي الأعظم تستهدف تحسين مستوى معيشة أهالي سيناء وخلق فرص عمل للشباب وجذب السياحة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع تنمية شمال سيناء، يهدف إلى تحويل شمال سيناء إلى مركز تجاري وصناعي.

وتابع النائب زكي عباس، أن مشروع تنمية جنوب سيناء يهدف إلى تحويل جنوب سيناء إلى مركز سياحي عالمي.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مشروع تنمية وسط سيناء يهدف إلى تنمية الموارد الطبيعية بوسط سيناء.

وأكد عضو مجلس النواب، أن تنمية سيناء ستساهم في تحقيق الأمن القومي المصري، وزيادة الدخل القومي المصري، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب السياحة العالمية مما يسهم في توفير العملة الصعبة للدولة.

ولفت النائب زكي عباس، إلى أن مشروعات تنمية سيناء التي نشاهدها تؤكد للجميع أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو التعمير والبناء لتعمير تلك البقعة من أرض الوطن، وهو ما سيكون له أثر إيجابى كبير على سيناء في تحسين مستوى المعيشة لتتحول بسواعد أبنائها إلى مركز عالمى وجاذب للاستثمارات في سائر القطاعات.

المراحل النهائية لتطوير موقع التجلي الأعظم

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء؛ لمتابعة المراحل النهائية لمشروعات تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام، كما يتفقد عددًا من المشروعات السياحية بالمدينة، ويرافقه كل من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق والخبير العالميّ، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة إيناس سمير، نائبة المحافظ، وعدد من مسئولي الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.