أجورهم متدنية.. تحرك برلماني لتثبيت العمالة المؤقتة فى الوحدات المحلية بالمحافظات

قدم النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجها إلي الدكتور محمد معيط وزير المالية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن تثبيت عمال النظافة بمجالس المدن والوحدات المحلية بمحافظات الجمهورية.

يقومون بعمل شاق مقابل أجر رمزي



وأوضح "السادات" في الطلب المقدم منه، أن هذه الفئه شريحه مهمه في المجتمع وتقوم بعمل شاق مقابل أجر رمزي لا يكفي لمتطلبات المعيشة وفي نفس الوقت عماله مؤقتة غير مستقرة وغير مثبتة على درجات مالية، مضيفا ونظرا لظروف هذه الفئة لابد من تعيينهم وتثبيتهم على درجات مالية في مجالس المدن والوحدات المحلية في ضوء معاناتهم الشديدة في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء وتدني مرتباتهم.

عمال النظافة يعانون أشد المعاناة

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة المالية بتوفير الدرجات المالية اللازمة لتثبيتهم واستقرار أوضاعهم، مشيرا إلي أنهم يعانون أشد المعاناة ويجب على كل مسؤول أن يبذل أقصي ما لديه لتحقيق مطالب عمال النظافة وتوفير حياه كريمة لهم.

وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة النوعية المختصة لمناقشته في حضور وزراء الحكومة المعنيين، لمناقشة اتخاذ قرار بتثبيت هذه الفئات ومنحهم أجور ماديه مناسبة لتحسين دخلهم لأنهم يعولون أسرهم ، ويتحملون مسئوليات معيشية صعبه وعدم الإخلال بقانون الخدمة المدنية الذي ينص علي حق العاملين المؤقتين في التثبيت.