الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

كريم السادات: مرافعة مصر أمام "العدل الدولية" أكدت اتباع الاحتلال سياسة الأمر الواقع

كريم السادات
كريم السادات

أشاد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، بمرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية اليوم، مؤكدًا أنه لا يمكن المزايدة على دعم مصر للقضية الفلسطينية، فمصر كانت وما زالت القلب النابض للعروبة.

كما أشاد "السادات" فى تصريحات له، بالمذكرة التي تقدمت بها مصر  حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، منوهًا بأن مصر نطقت اليوم بكل ما يشعر به الشعب الفلسطيني والمصري والعربي تجاه القضية والانتهاكات التي تقوم بها دولة الاحتلال ضد المدنيين.

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وأكد أن مصر ستظل تدافع وتدعم القضية حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه التاريخية وفقًا للمرجعيات الدولية، مثمنًا الجهود المضنية التي تبذلها مصر لإنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة.

وطالب المجتمع الدولي بسرعة التدخل ووقف هذا الجنون الذي سيتسبب فى نزع فتيل الأزمات وعدم الاستقرار فى المنطقة والعالم، منوهًا بأنه الوقت المناسب لتلقين إسرائيل درسًا قاسيًا على جرائمها فى القطاع.

النائب كريم طلعت السادات مجلس النواب محكمة العدل الدولية مصر الانتهاكات

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