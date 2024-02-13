الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

كريم السادات: التهجير القسرى للفلسطينيين وتصفية القضية على حساب دول الجوار مرفوض

النائب كريم طلعت
النائب كريم طلعت السادات

قال النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، إن القصف الغاشم الذي تشنه دولة الاحتلال على المدنيين فى رفح الفلسطينية، يؤكد للعالم حجم الجرائم الوحشية والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال بالأراضي الفلسطينية، وتأتي استمرارًا لانتهاكاتها فى غزة.

وأضاف "السادات" فى تصريحات له، أنه حان الوقت للمجتمع الدولي أن يتدخل لوقف تلك الانتهاكات، التي تتنافي مع المواثيق والأعراف الدولية، موضحًا أن تلك الممارسات الوحشية الإجرامية اعتداء سافر على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كريم السادات: انتهاكات قوات الاحتلال برفح الفلسطينية استمرار لجرائمها الوحشية

وأوضح أن مصر بذلت وما زالت تبذل جهودًا حثيثة لوقف إطلاق النار والحرب فى غزة، مشيرًا إلى المساعدات الإنسانية التي دخلت القطاع عن طريق معبر رفح الذي لم يغلق فى وجه الأشقاء منذ أحداث 7 أكتوبر الماضي.

وأكد رفضه التام التهجير القسري للفلسطينيين والذي سيكون بمثابة تصفية حقيقية للقضية الفلسطينية، مشددًا على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب دول الجوار.

النائب كريم طلعت السادات مجلس النواب الأراضي الفلسطينية رفح غزة

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