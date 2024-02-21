قيادى بمستقبل وطن: مرافعة مصر أمام العدل الدولية نقطة تحول فى مسار الصراع العربى الإسرائيلى

قال رشاد عبدالغني القيادي بحزب مستقبل وطن، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية عكست الموقف المصري أمام العالم الداعم للقضية الفلسطينية والمساند للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته.

أدلة وبراهين دقيقة

وأشار القيادى بحزب مستقبل وطن إلى أن مصر لديها من الاحترافية الدبلوماسية والقانونية الدولية ما جعلها تقدم أدلة وبراهين دقيقة حول انتهاكات الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأضاف عبدالغني أن هناك تطلعات نحو أن تكون مرافعة مصر وتقدمها بمذكرة أمام محكمة العدل الدولية حول الانتهاكات الصهيونية في الأراضي المحتلة بمثابة نقطة تحول في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفي تحقيق العدالة والسلام في المنطقة.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن مرافعة مصر أمام العدل الدولية أكدت ضرورة وقف هذه الانتهاكات وتحقيق العدالة ودعم الجهود الدولية للتوصل إلى حل سلمي وعادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، من خلال احترام القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة في هذا الصدد، التي تجاوزتها حكومة نتنياهو وجيشه المحتل، الذي استهدف الأطفال والنساء وحتى المرضى في المستشفيات والنازحين في المخيمات.

مخطط التهجير القسري لأهالي غزة

ونوّه رشاد عبدالغني القيادي بحزب مستقبل وطن، بأن الصراع العربي الإسرائيلي بات يهدد أمن المنطقة والعالم بشكل كامل، وكلمة مصر شددت على ضرورة وقف هذا الصراع وضمان حقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، ووقف مخطط التهجير القسري لأهالي غزة التي تعمل عليه إسرائيل، ومحاسبة من تسبب في جرائم الإبادة الجماعية عن عمد، ومحاولة عرقلة المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تنقذ الباقين على قيد الحياة.