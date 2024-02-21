أشرف رشاد: مصر دولة صاحبة تاريخ ومواقف راسخة تجاه القضية الفلسطينية

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن مصر تقدم للعالم نموذجًا فريدًا للدولة الحضارية صاحبة المبادئ والسياسات الشريفة والمواقف الوطنية المشرفة.

موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت

وأضاف رشاد، في تصريحات له، أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ لم ولن يتغير على مدار تاريخها، ولم تتأخر يومًا في نصرة ودعم الأشقاء الفلسطينيين وكانت دومًا مركزًا لاحياء القضية والدفاع عنها وعدم تصفيتها.

وأشار الأمين العام، إلى أن مرافعة مصر اليوم أمام محكمة العدل أوفت بكل الطموحات وأشارت إلى حجم التحول في مسار القضية، ومدى تحمل مصر مهمة الدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة.

وأوضح "رشاد" أن المرافعة قدمت وثائق وأدلة دامغة لأرقام وجرائم ارتكبها كيان الاحتلال، وفضحت انتهاكات العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني ولم تُبقي أمام المجتمع الدولي أية أعذار لصمت جديد.

ـ الضمير الإنساني العالمي

وتابع: "يحتاج الضمير الإنساني العالمي فقط لصحوة لكي يتصدى لهذا الكيان الوحشي وينهي مرارة الاحتلال ويحافظ على أرواح الأبرياء، وصولًا إلى حل الدولتين وفق الشرعية الدولية التي تضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وقدمت مصر في مرافعة تاريخية أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، بالأدلة ما يُرتكب من انتهاكات وممارسات مجرمة دوليًا من قبل الاحتلال الإسرائيلي في الشعب الفلسطيني، على مدار العقود الماضية وحتى الآن.

وتضمنت المرافعة تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقًا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرًا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية لـ المستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.