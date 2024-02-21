الأربعاء 21 فبراير 2024
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سياسي

برلمانية: مرافعة مصر أمام العدل الدولية كشفت انتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين

الاحتلال
الاحتلال

أكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية كشفت عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وأن هذه المرافعة تأتي ضمن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها مصر منذ بداية العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وقالت حنان عبده عمار عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن المذكرة المصرية التي تم تقديمها أمام محكمة العدل الدولية ضد الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، خطوة مهمة للغاية لفضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، كما أنها تأتي استكمالًا للدور التاريخي الذي تبذله الدولة المصرية من أجل نصرة القضية الفلسطينية.

وأوضحت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن مذكرة مصر أمام محكمة العدل الدولية تظهر مدى تجاوز الكيان الصهيوني للقوانين الدولية والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، كما تضمن المذكرة التركيز على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وهو الأمر الذي تسعى مصر بشكل دائم للتأكيد عليه.

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وأشارت إلى أن المذكرة المصرية المقدمة أمام محكمة العدل الدولية تؤكد على أهمية أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا تجاه هذه الانتهاكات غير الإنسانية وغير الشرعية، لافتة إلى أن مرافعة مصر تركزت على جوهر القضية الفلسطينية بضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، كما سلطت الضوء على الحاجة الملحة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل، مثل الإبادة الجماعية والتهجير القسري وقتل المدنيين وتشريدهم.

وشددت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على أهمية تحقيق العدالة الدولية ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم، آملين أن المذكرة تسهم في تعزيز الوعي بحقوق الإنسان وتشجيع اتخاذ إجراءات فعالة للتصدي للانتهاكات الجسيمة التي تستهدف الشعب الفلسطيني.

الدكتورة حنان عبده لجنة العلاقات الخارجية مجلس النواب الشعب الفلسطيني الإحتلال الإسرائيلي

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