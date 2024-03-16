حزب الجيل: إسقاط المساعدات على غزة امتداد لدور مصر التاريخي الداعم للقضية

أكد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مواصلة مصر إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على قطاع غزة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يأتي امتدادا للدور التاريخي لمصر في دعم القضية.

وأضاف "هجرس" في تصريحات له، أن مصر لم ولن تحيد عن ثوابتها التاريخية في دعم القضية والأشقاء، حتى حصولهم على حقوقهم التاريخية المشروعة وفقا للمرجعيات والمواثيق الدولية، مشيرا إلى ضرورة العودة لحدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.



عضو بالتنسيقية: قوات الاحتلال ترتكب جرائم حرب ضد المدنيين في قطاع غزة

وأوضح عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أن قوات الاحتلال ارتكبت على مدار ٥ أشهر جرائم حرب ضد المواطنين العزل بغزة، مشيرا إلى عمليات الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي يتعرض لها الفلسطينيين.

وانتقد صمت المجتمع الدولي تجاه تلك الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال، مخالفة بها القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، مشددا على ضرورة اجبار اسرائيل التخلي عن سياستها الإجرامية ووقف إطلاق النار والوصول لحل عادل بحل الدولتين.