الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل الكبير أوي 8| فريق العمل ينتهي من التصوير.. ومصادر: "احتمال يكون في جزء تاسع"

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى

انتهى النجم أحمد مكي وأبطال مسلسل الكبير أوي8 من تصوير آخر مشاهد العمل، اليوم الأربعا، بالتزامن مع عرضه عبر شبكة قنوات ON بشكل حصري طوال شهر رمضان 2024. 

مسلسلات رمضان 2024

 

ودخل المخرج أحمد الجندي في معسكر مغلق للانتهاء من مونتاج الحلقات المتبقية من مسلسل الكبير أوي 8 لتسليمها للقنوات العارضة. 

وحرص نجوم مسلسل الكبير أوي 8 على التقاط الصور التذكارية احتفالًا بالانتهاء من تصوير مشاهد العمل.

ولم يعلن النجم أحمد مكي أو المخرج أحمد الجندي عن انتهاء سلسلة “الكبير أوي”، بانتهاء الموسم الثامن، وأكدت مصادر لـ"الدستور": “احتمال يكون في جزء تاسع”. 

مسلسل الكبير اوي 

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 9

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 9 بشكل حصري عبر قنوات ON ويتم عرض العمل على النحو التالي:

ON العامة:

*العرض الأول عقب آذان المغرب مباشرة في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق.

*الغعادة الأولى: الساعة الثالثة صباح اليوم التالي.

*الإعادة الثانية: الثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

ON drama 

*العرض الأول: الساعة العاشرة والنصف مساء.

الإعادة الأولى: الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الساعة الواحدة والنصف مساء.

يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة التاسعة على قنوات المتحدة في رمضان حيث يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 9عبر قنوات:

  • ON
  • ON. drama
  • منصة watch it

ابطال مسلسل الكبير أوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

قد يهمك أيضا:

مسلسل صيد العقارب الحلقة 10.. إسماعيل الغول لياسين: أنت وريثي

مسلسل "صيد العقارب" الحلقة 10.. عايدة تُهدد الخادمة "فاتن" بلدغات العقرب

مسلسل الكبير أوي 8 الكبير أوى 8 موعد عرض مسلسل الكبير اوي 8 موعد عرض الكبير اوي 8 موعد اعادة مسلسل الكبير اوي 8 قصة مسلسل الكبير اوي 8 أبطال مسلسل الكبير أوي 8 موعد عرض مسلسل احمد مكي أحمد مكى قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8 الكبير اوي الجزء الثامن الكبير اوي الجزء 8 موعد مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة العاشرة من مسلسل الكبير اوي الكبير اوي الحلقة العاشرة الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 10 الحلقة العاشرة من الكبير اوي الحلقة 10 من الكبير اوي الجزء 8 مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024

مواد متعلقة

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 10| الكبير يبلغ عن اختفاء مربوحة والعترة

مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 10|مربوحة تتدخل لتوليد رهينة داخل البنك

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 10 |القبض على الكبير بسبب عصابة سرقة البنك

مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 9.. هل ينجو أبطال الكبير من انفجار البنك؟

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 9 |على طريقة "الإرهاب والكباب" حزلقوم يبدأ في عرض مطالبه على الشرطة

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 9.. حزلقوم يستخدم الرهائن لتهديد الشرطة بعدم الاقتحام

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 9.. الكبير يشك في حدوث مكروه لعائلته

مسلسل الكبير أوي 8 ملخص الحلقة 8.. قوات الأمن تُداهم مقر البنك

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

مسلسل المعلم الحلقة 10.. صراعات جديدة بين مصطفى شعبان وطارق النهري

مفاجآت فى تشكيل مصر المتوقع أمام نيوزيلندا بكأس العاصمة

كولر يطلب تقريرًا شاملًا عن 4 مرشحين لتدعيم دفاع الأهلى

ذعر فى القصر الملكى بعد محاولات تسريب تطورات الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة