مسلسل الكبير أوي 8| فريق العمل ينتهي من التصوير.. ومصادر: "احتمال يكون في جزء تاسع"

انتهى النجم أحمد مكي وأبطال مسلسل الكبير أوي8 من تصوير آخر مشاهد العمل، اليوم الأربعا، بالتزامن مع عرضه عبر شبكة قنوات ON بشكل حصري طوال شهر رمضان 2024.

مسلسلات رمضان 2024

ودخل المخرج أحمد الجندي في معسكر مغلق للانتهاء من مونتاج الحلقات المتبقية من مسلسل الكبير أوي 8 لتسليمها للقنوات العارضة.

وحرص نجوم مسلسل الكبير أوي 8 على التقاط الصور التذكارية احتفالًا بالانتهاء من تصوير مشاهد العمل.

ولم يعلن النجم أحمد مكي أو المخرج أحمد الجندي عن انتهاء سلسلة “الكبير أوي”، بانتهاء الموسم الثامن، وأكدت مصادر لـ"الدستور": “احتمال يكون في جزء تاسع”.

مسلسل الكبير اوي

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 9

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 9 بشكل حصري عبر قنوات ON ويتم عرض العمل على النحو التالي:

ON العامة:

*العرض الأول عقب آذان المغرب مباشرة في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق.

*الغعادة الأولى: الساعة الثالثة صباح اليوم التالي.

*الإعادة الثانية: الثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

ON drama

*العرض الأول: الساعة العاشرة والنصف مساء.

الإعادة الأولى: الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الساعة الواحدة والنصف مساء.

يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة التاسعة على قنوات المتحدة في رمضان حيث يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 9عبر قنوات:

ON

ON. drama

منصة watch it

ابطال مسلسل الكبير أوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

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