مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 10| مصير غامض لطبازة بعد سقوطه َمن أعلى سطح البنك

مسلسلات رمضان 2024..

تصدر مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 10 تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية بسبب الجرعة الكوميدية الشيقة التي يقدمها العمل خلال الحلقات.

وتطورت أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 10 بعد تورط حزلقوم وابطال العمل من أبناء المزاريطة في عملية سطو مسلح على أحد البنوك بتحريض من حزلقوم للحصول على صندوق نادر كان قد حصل عليه في مزاد علني ولكنه تعرض للسرقة من قبل فاروق سماحة الذي أودع الصندوق في خزينة أحد البنوك.

وخلال هذا التقرير نرصد لكم تطورات أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 10.

أبرز أحداث وتفاصيل مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 10

شهدت أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 10 أحداث كوميدية فعقب انفجار أنبوبة البوتاجاز في مقر البنك تصاعدت الأحداث بشكل كبير حيث تورط حزلقوم في المطالبة ببعض الأشياء لقيام مربوحة بتوليد احد السيدات الرهائن بعد أن فاجآتها الآلام الولادة فيما يتم القبض على الكبير اثناء البلاغه عن تغيب مربوحة والعترة لمعرفة صلته أفراد العصابة بعد أن تعرف على حزلقوم من خلال التلفاز أثناء إذاعة خبر عن تطورات عملية السطو على البنك وفي نفس الوقت ينجح جوني بمساعدة هجرس في الحصول على مفاتيح خزينة البنك من الموظف المختص.

ويتوصل جوني لخطة بمساعدة هجرس لإيصال المفاتيح لحزلقوم بعد محاصرة الشرطة لمقر البنك بشكل كامل ويتواصل جوني لخطة وهي ربط المفاتيح في مجموعة من البالونات واطلاقها في الهواء لإرسالها لحزلقوم أعلى سطح البنك وتصل له بالفعل فوق سطح البنك، وينجح في الإمساك بها لكن طباظا يسقط فجأة من أعلى سطح البنك أثناء مساعدته حزلقوم في مشهد صادم للجميع لتنتهي الحلقة بمصير غامض يواجه طبازة فهل ينجو.

مسلسل الكبير اوي



قصة مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن

ويعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة الثالثة طوال شهر رمضان على قناة ON وON drama وعبر منصة watch it

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي حول عدد من "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

مسلسل الكبير اوي

أبطال مسلسل الكبير اوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير أوي 8 عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.