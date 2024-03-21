الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل "صيد العقارب" الحلقة 11.. مجدي بدر ينكر مقابلته لـ أدهم ونورا

جانب من أحداث مسلسل
جانب من أحداث مسلسل صيد العقارب

مسلسل “صيد العقارب” الحلقة 11.. أنكر الفنان مجدي بدر والد “أدهم”، على زوجته الفنانة صفاء جلال، معرفته طريق ابنه أدم ونورا، ولم يذكر لها أنه رآهم، مؤكدًا أن ابنه هاتفه وطلب منه أن يأخذ الرخصة ومفاتيح السيارة من مكان وصفه له.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 11

وانفجرت صفاء جلال في زوجها، وقالت له إن ابنه يشببه في تصرفاته واندفاعه، ليخبرها مجدي بدر أن أدهم لم يعد صغيرا، بل أصبح شابا ودكتورا يعرف ما يفعله، لترد عليه: “ما أنا طول عمري بلم بلاويكم”.

الحلقة 11 من مسلسل صيد العقارب 

أعطت نورا في صيد العقارب لأدهم هدية خالها علي لها وهي "سبيكتين كبيرتين من الذهب"، واتفقا على أن يكملا طريقهما معا، وأخذ منهما رخصة العربية والمفتاح حتى لا يكشف طريقهما أحد، وحذرهما من معرفة أي أحد لمكانهما، مؤكدا أنهما لا يفعلان أي شيء خاطئ، مطمئنا نورا بقوله: انتم مش بتعملوا حاجة غلط، وأدهم راجل وهيشيلك في عينيه.. خدوا بالكم من نفسكم.

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الحادية عشر

ويعرض المسلسل عبر قنوات “سي بي سي، سي بي سي دراما”، وعبر منصة واتش ات.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 11

تعرض الحلقة الـ 11 من مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، عبر قناة سي بي سي، وتعاد بعد الحلقة الأصلية في تمام الساعة الـ 9:30 مساء، من خلال سي بي سي دراما، وتعرض أيضًا عبر المنصة الرقمية واتش ات.

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أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل "صيد العقارب" بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، محمد نجاتى، مى القاضى، محمد على رزق، منال سلامة، عايدة فهمى، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، صفاء جلال، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، رحاب عرفة، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، وتأليف باهر دويدار إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا.

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