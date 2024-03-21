الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل "صيد العقارب" الحلقة 11.. حبوب منع الحمل تفضح زواج "نورا" سرًا

جانب من أحداث صيد
جانب من أحداث صيد العقارب

مسلسل صيد عقارب الحلقة 11.. اكتشفت فاطمة والدة “نورا” وجود حبوب منع الحمل في محفظتها، لتنهار الأم متسائلًة عن سبب وجود الحبوب في حقيبتها، فتجيبها نورا: “متفهمينيش غلط”، لترد: "أفهم غلط إيه؟ حبوب منع الحمل مع بنت بنوت ملهاش إلا معنى واحد".

صيد العقارب 
مسلسل صيد العقارب 

مسلسل صيد العقارب الحلقة 11

وبررت “نورا” موقفها: “يا ماما أنا وأدهم اتجوزنا على سنة الله ورسوله، أنا تربيتك وتربية عيلة ضرغام مش ممكن أعمل حاجة غلط أبدا”، لتضربها والدتها على وجهها وتقول لها: “يا قذرة”.

تبكي نورا: "أنا مغلطتش أنا اتجوزت الراجل اللي انتم وافقتم عليه ومكفرتش عشان تعملوا معايا كدة، فتنهال عليها والدتها بالضرب وتقول: مكفرتيش؟ رايحة تتجوزي ابن الناس اللي قتلوا خالك وتقولي مكفرتيش؟ دنا هدبحك واشرب من دمك، أهل المحروس اللي انتي اتجوزتيه قتلوا أخويا، أخويا اللي كان يتمنى يجبلك نجمة من السما ويجبهالك.

صيد العقارب 
مسلسل صيد العقارب 

مسلسل صيد العقارب الحلقة 11

وأكدت فاطمة على ابنتها أنها ستذهب وتحكي لوالدها على ما فعلته نورا، ولن تمرر الأمر، لتهرب نورا على الفور عند خروج والدتها من غرفتها

صيد العقارب 

 

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الحادية عشر

وتعرض حلقات مسلسل صيد العقارب عبر قنوات “سي بي سي، سي بي سي دراما”، وتعرض أيضًا عبر المنصة الرقمية واتش ات.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 11

يعرض الحلقة الـ 11 من مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، عبر قناة سي بي سي، وتعاد بعد الحلقة الأصلية في تمام الساعة الـ 9:30 مساء، من خلال سي بي سي دراما، وتعرض أيضًا عبر المنصة الرقمية واتش ات.

أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل "صيد العقارب" بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، محمد نجاتى، مى القاضى، محمد على رزق، منال سلامة، عايدة فهمى، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، صفاء جلال، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، رحاب عرفة، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، وتأليف باهر دويدار إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا.

 

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