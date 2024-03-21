مسلسل صيد العقارب الحلقة 11.. إسماعيل الغول لـ معتز: اللي عملته علاك في نظري

مسلسل صيد العقارب الحلقة 11.. ظهرت “سميحة” الفنانة سيمون، في حالة انهيار ورعب بسبب خطط “عايدة” الفنانة غادة عبدالرازق، التي تبحث عن الأخذ بثأر أخيها، وقالت: “عايدة بنت حسن ضرغام مش هترتاح غير لما ابني يكون بين ايدين عشماوي؟”، ليرد عليها الفنان رياض الخولي مؤكدا أن هذا الأمر مستحيل.

وشكر “إسماعيل الغول” رياض الخولي، معتز على ملاحظته لسيارة كانت تراقبهم وهم في طريقهم لسامح، فتداركوا الأمر وغيروا اتجاههم، وعلق: “اللي عملته النهاردة علاك في نظري”.

وطمئن إسماعيل الغول زوجته بأن ابنه ياسين وضع سامح في مكان آمن الآن.

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الحادية عشر

تعرض حلقات مسلسل “صيد العقارب" على قنوات “سي بي سي، سي بي سي دراما”، وتعرض أيضًا عبر المنصة الرقمية “واتش ات”.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 11

يعرض الحلقة الـ 11 من مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، عبر قناة سي بي سي، وتعاد بعد الحلقة الأصلية في تمام الساعة الـ 9:30 مساء، من خلال سي بي سي دراما، وتعرض أيضًا عبر المنصة الرقمية واتش ات.

أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل "صيد العقارب" بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، محمد نجاتى، مى القاضى، محمد على رزق، منال سلامة، عايدة فهمى، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، صفاء جلال، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، رحاب عرفة، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، وتأليف باهر دويدار إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا.