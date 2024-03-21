مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 11.. "فلاش باك" يكشف كواليس مقتل والد ياسين

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 11.. العديد من الاحداث الشيقة والمثيرة منذ بدأها، بكشف القاتل الحقيقي للحاج “محمود الرفاعي” أحمد فؤاد سليم، وذلك بعد اتهام ابنه “ياسين” أمير كرارة، بقتله واضطراره للهروب لاثبات براءته.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 11

بدأت أحداث الحلقة 11 من مسلسل بيت الرفاعي بمشهد “فلاش باك” لإظهار “عبد الحميد” سيد رجب، برفقة شقيقه “محمود” أحمد فؤاد سليم، قبل وفاته مباشرة ويخبره انه ينوي بيع كل أملاكه لـ “فاروق” احمد رزق، ابن شقيقهما، وهو ما اثار غضب “عبد الحميد" بشدة، معربًا عن اعتراضه على هذا القرار، ولكن اخبره ”محمود" انه سيجمع جميع ابناء العائلة اليوم لاخبارهم بقراره.

واستغل “عبد الحميد” غضب أبناء محمود الرفاعي منه بعد قراره بالتنازل عن أملاكه لفاروق، ليذهب إلى المطبخ ويظهر أنه كان يبيت النية باتفاقه مع الخادمة لقتل شقيقه، ويخبرها أن هناك نصف دقيقة امامها لارتكاب الجريمة بعد انشغال ابنه عنه، واثناء تشابك الحاج محمود الرفاعي مع ابنه ياسين كلاميًا يتعرض لأزمة صحية ويذهب ياسين لاحضار كوب ماء له، لتدخل الخادمة وتطعنه عدة طعنات بالسكين، لتكشف لنا لغز مقتل محمود الرفاعي بعد مرور 10 حلقات.

مسلسل بيت الرفاعي موعد وقنوات عرض الحلقة 12

حقق مسلسل بيت الرفاعي نجاح كبير منذ عرض أولى حلقاته مما يجعل الجمهور يبحث عن مواعيد وقنوات عرضه دائمًا، وتعرض الحلقة 12 من مسلسل بيت الرفاعي غدًا الجمعة على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة: أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.