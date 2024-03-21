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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل إمبراطورية ميم أحداث الحلقة 11.. لقاء بين نشوى مصطفى ومحمود في السر

جريدة الدستور

عرضت مساء اليوم الحلقة 11 من  مسلسل إمبراطورية ميم، للفنان خالد النبوي، والفنانة حلا شيحا، وإنتاج شركة أروما للإنتاج الفني والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحداث الحلقة 11 من مسلسل إمبراطورية ميم

شهدت الحلقة 11 من مسلسل امبراطورية ميم، أحداث متصاعدة بين أبطال العمل، حيث بدأت الحلقة بمشهد للقاء سري يجمع بين “مديحة” شقيقة مختار أبو المجد والتي تقوم بدورها الفنانة نشوى مصطفى، ومحمود  شقيق سلاف فواخرجي بالمسلسل.

وخلال اللقاء، تلقى مكالمة هاتفية من والدته ليلى عز العرب التي تقوم بدور “سناء” جدة أبناء مختار أبو المجد، تطلبه بضرورة المجيء إليها للذهاب إلى بيت مختار أبو المجد، وزيارة بشكل عاجل له.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، إلهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من إنتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التي تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم في العصر الحالي.

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مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

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