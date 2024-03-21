الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 11.. خروج آمن لأفراد العصابة والقبض على حزلقوم

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى

يبحث المشاهدون بشكل مكثف عن أبرز أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 11 وذلك بعد تصدر المسلسل لقائمة الأكثر بحثا منذ عرض حلقات العمل مع بداية شهر رمضان الجاري 2024. 

ويقدم مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 11 جرعة كوميدية مكثفة ومحببة للجمهور كبار وصغار. 

ونرصد خلال السطور التالية أحداث الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي. 

أحداث الحلقة 11 مسلسل الكبير أوي الجزء 8 

شهدت أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 11 العديد من الأحداث الكوميدية فبعد ان حصل حزلقوم على الصندوق النادر وتفاجأ الجميع بوجود كازوزة من التسعينات بالصندوق شعر الجميع بخيبة امل وقاموا باتهام حزلقوم بأنه ضيع مستقبلهم. 

واتفق الجميع أن يتم خروج الجميع خروج آمن من مقر البنك على أن تخرج العصابة مع الرهائن على غرار فيلم الإرهاب والكباب. 

وبالفعل خرج الجميع من مقر البنك ما عدا حزلقوم الذي قرر تحمل المسؤولية كاملة عما حدث لتقتحن قرات الشرطة البنك ويتم القبض على حزلقوم. 

مواعيد عرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن 

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 11 عقب أذان المغرب بشكل يومي طوال شهر رمضان 2024 على شاشة قناة ON وON drama ومنصة watch it.

يعاد الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 11 على شاشة ON بواقع مرتين الأولى في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم التالي والثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

بينما يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 11 على شاشة ON drama في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء.

أبطال مسلسل الكبير اوي الجزء 8 

يقوم ببطولة مسلسل الكبير اوي 8  عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

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