الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل صيد العقارب الحلقة 11.. غادة عبد الرازق تهدد زوجها ياسين: تاري عند أخوك

صيد العقارب
صيد العقارب

هددت عايدة (غادة عبد الرازق)، زوجها ياسين (محمد علاء جاميكا)، بالقتل بسبب علمه بمكان شقيقه سامح (أحمد ماجد)، قاتل شقيقها على ضرغام، وذلك ضمن أحداث الحلقة الـ 11 من مسلسل صيد العقارب الذي يعرض حصريا عبر قناة سي بي سي أحدي قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل صيد العقارب

 

وتصاعدت احداث الحلقة الـ 11 من مسلسل صيد العقارب، وقرر ياسين الذهاب لعايدة للحديث معها عن سيطرة انتقامها عليها، ما تحولها إلى قاتلة، وتحدث ياسين لعايدة قائلا: "والله كويس انك في وسط الجنان اللي انتي فيه دا يا عايدة لسه فاهمه اني لا يمكن أأذيكي، أنا ابويا كلمني وقالي أنك باعتة وراه رجالة بسلاح عايزاني اعمل ايه،  أنا مش هسيبك تضيعي الواد وتضيعي نفسك يا عايدة، اللي عملته دا عشان زي ما هو عشان سامح بالظبط، أنا هحميكي واحمي اهلي من الجنان اللي بقيتي فيه دا يا عايدة

غادة عبد الرازق تهدد زوجها ياسين: تاري عند اخوك

 

وردت عايدة عليه: "وانت فاكر اللي عملته النهارده دا مأذنيش يا بشمهندس، أنا لو عايزة أأذي ابوك كان زمانك واقف دلوقتي بتاخد عزاه، وانت من النهارده وقفت في طريقي، مش حد تاني، هو انت جاي تشيلني جميلة، اديك قولتها بلسانك احمي اهلي، وانا مجنونة والمجنون لا حد بيوقفه ولا حد بيحاسبه وبيقوله انت بتعمل ايه، وكويس اوي اللي حصل النهارده عشان يعرفني مين عدوي ومين معايا".

وتتابع عايدة: "أنا اتربيت على حاجة واحدة بس يا ياسين، العين بالعين والسن بالسن، والدم بالدم واخ بأخ، ومن هنا ورايح النظام هيتغير، أنا تاري عند اخوك ومش ههدي غير لما اخده، واي حد يقف قدامي مش هرحمه".

 

أبطال مسلسل صيد العقارب
 

أبطال مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، ويشاركها عدد كبير من نجوم الفن وهم:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة زوجة علي ضرغام

-سيمون في دور سماسم (سميحة)

-مجدي بدر محامي


محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم (مصطفي)


-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت


-سامية عاطف
 

-ميار الغيطي

 

- أحمد ماجد نجل الغول
 

-صفاء جلال


-أحمد جمال سعيد في دور معتز


-عزوز عادل


-مي القاضي في دور ولاء (لولو)

-سيف الديربي


-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس


-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار


-إنتاج فينومينا


-إخراج الدكتور أحمد حسن.

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