صيد العقارب الحلقة 11.. ريمون يضع خطة جديدة لإيقاع عائلة الغول

مسلسلات رمضان 2024..

حاول ريمون (محمد عبد السيد)، أن يساعد عايدة (الفنانة غادة عبدالرازق)، من خلال وضع خطة جديدة لمعرفة مكان سامح الغول الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد ماجد، من خلال مراقبة ياسين (محمد علاء الشهير بـ جاميكا)، وذلك ضمن أحداث الحلقة الـ 11 من مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق، الذي يعرض حصريا على قناة سي بي سي أحدي قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ريمون يضع خطة جديدة لإيقاع عائلة الغول

ورفضت عايدة (غادة عبدالرازق) أن يتم مراقبة ياسين زوجها (محمد علاء جاميكا) قائلًة: "خلاص يا ريمون معدش منه فائدة خليك انت ورا فاتن، أنا خلصت كل الزعل وجبت أخري فيه، دلوقتي وقتهم هم يا ريمون في الزعل".

أبطال مسلسل صيد العقارب

أبطال مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، ويشاركها عدد كبير من نجوم الفن وهم:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة زوجة علي ضرغام

-سيمون في دور سماسم (سميحة)

-مجدي بدر محامي

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم (مصطفي)

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي في دور ولاء (لولو)

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.

قصة مسلسل صيد العقارب

تدور قصة مسلسل صيد العقارب حول عايدة التي تكون عالمة حشرات وتعمل في صيد العقارب وتتمرد على والدها وعاداته وتقاليده، إلا أن مقتل شقيقها يجعلها تبحث عن الثأر.