ملخص أحداث الحلقة 11 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق

مسلسلات رمضان 2024..

تسارعت وتيرة الحلقة الـ 11 من مسلسل صيد العقارب الذي يضم مجموعة من ألمع النجوم الذين يشاركون الفنانة غادة عبد الرازق البطولة، والفنانة سيمون، والفنان رياض الخولي، والفنان أحمد ماهر، بمشاركة عدد من النجوم الشباب والذي يعرض حصريًا عبر قناة cbc، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية watch it.

مسلسل صيد العقارب تفاصيل الحلقة 11

بدأت أحداث الحلقة الـ 11 من مسلسل صيد العقارب، باكتشاف عايدة (غادة عبدالرازق) مكان سامح الغول (أحمد ماجد)، إلا أن معتز (أحمد جمال سعيد)، كشفت خطة عايدة، وتهرب مما يراقبونه حتي تمكن ياسين (محمد علاء جاميكا)، من تهريب شقيقه بعيدًا عن أعين عايدة.

وتصاعدت الأحداث حتي أنه وقعت مواجهة بين ياسين وعايدة، وهو الأمر الذي جعلهما أصبحا أعداء بعدما كانوا أحِبة، وقررت عايدة أن تعلن انتقامها من جميع عائلة اسماعيل الغول (رياض الخولي)، واكتشفت عائلة ضرغام زواج نورا من أدهم، وهروبهما سويًا.

وقررت عايدة أن تنتقم من عائلة الغول بشكل مؤكد حتي أنها طلبت من ريمون مراقبة ياسين ومراقبة مجدي بدر حتي تعرف مكان ابنة شقيقتها التي هربت، ومعرفة مكان سامح الغول لتثأر منه بسبب قتله لشقيقها الغير مبرر.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 12

تعرض الحلقة الـ 12 من مسلسل صيد العقارب غدًا الجمعة في تمام الساعة الـ 7: 30 مساء عبر قناة سي بي سي حصريا.

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية عشر



يعرض مسلسل صيد العقارب عبر قناة سي بي سي حصريا، وقناة سي بي سي دراما في الإعادة الساعة الـ 9: 30 مساء، وعبر المنصة الرقمية واتش ات.



أبطال مسلسل صيد العقارب



أبطال مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، ويشاركها عدد كبير من نجوم الفن وهم:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة زوجة علي ضرغام

-سيمون في دور سماسم (سميحة)

-مجدي بدر محامي



محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم (مصطفي)



-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت



-سامية عاطف



-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول



-صفاء جلال



-أحمد جمال سعيد في دور معتز



-عزوز عادل



-مي القاضي في دور ولاء (لولو)

-سيف الديربي



-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس



-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار



-إنتاج فينومينا



-إخراج الدكتور أحمد حسن.