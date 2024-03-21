مسلسل صيد العقارب الحلقة 11.. ياسين يخفي مكان سامح عن الجميع

مسلسلات رمضان 2024..

انفجرت الفنانة سيمون التي تقوم بدور سمحية، خلال أحداث الحلقة 11 من مسلسل صيد العقارب، التابع للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في وجه الفنان محمد علاء جمايكا، والذي يقوم بدور ياسين، وذلك عندما فض ياسين إخبارها هي ووالده إسماعيل الغول الذي يقوم بدوره الفنان رياض الخولي، بمكان سامح الذي يقوم بدوره الفنان أحمد ماجد.

أحداث مسلسل صيد العقارب

ولكن ياسين أوضح أنه لا يرفض معرفتهم المكان، لكن وصف المكان صعب جدا عليه، وإن أرادوا الذهاب له سيأخذهم إليه، ليرد عليه إسماعيل الغول: لا مش هستنى دة كله، سامح لازم يسافر برة مصر في أسرع وقت، ويبقى نشوف الست عايدة دي هتتصرف ازاي.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 11

يعرض حلقة الـ 11 مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، عبر قناة سي بي سي، وتعاد بعد الحلقة الأصلية في تمام الساعة الـ 9:30 مساء، من خلال سي بي سي دراما، وتعرض أيضًا عبر المنصة الرقمية واتش ات.

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة العاشرة

سي بي سي، سي بي سي دراما، وتعرض أيضًا عبر المنصة الرقمية واتش ات.

أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل "صيد العقارب" بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، محمد نجاتى، مى القاضى، محمد على رزق، منال سلامة، عايدة فهمى، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، صفاء جلال، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، رحاب عرفة، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، وتأليف باهر دويدار إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا.