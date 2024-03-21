مسلسل صيد العقارب الحلقة 11.. معتز يكشف خطة غادة عبدالرازق وينقذ سامح الغول

مسلسلات رمضان 2024..

ظهر الفنان أحمد جمال سعيد، شخصية معتز، ضمن أحداث الحلقة الـ 11 من مسلسل صيد العقارب، الذي تلعب بطولته الفنانة غادة عبدالرازق وعدد كبير من نجوم الفن، ويعرض حصريا عبر قناة سي بي سي، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية واتش ات.

مسلسل صيد العقارب تفاصيل الحلقة 11

وكشف معتز (أحمد جمال سعيد) الذي يعمل مع إسماعيل الغول (رياض الخولي) عن مراقبة ريمون (محمد عبد السيد) مساعد عايدة له، أثناء ذهابه إلى سامح الغول (أحمد ماجد)، وهو الأمر الذي جعله يشعر بقلق شديد، واضطر إلى إبلاغ إسماعيل الغول.

وتحدث معتز لـ "سامح الغول" قائلًا: "في عربية ماشية ورانا من بدري، وحاسس أن أنا شوفتها في الطريق كذا مرة، أنا مش متأكد ممكن تبقي عربية شبهها"، ورد عليه إسماعيل الغول: "مفيش مجال للشك لو فيه عربية قطرانا هيعرفوا مكان الواد، أجري شوية توهم يا معتز على ما اتصرف".

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 12

يعرض الحلقة الـ ١٢ من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق حصريًا عبر قناة سي بي سي، في تمام الساعه الـ 7:30 مساء بالتزامن مع المنصة الرقمية واتش ات.

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية عشر

يعرض الحلقة الـ 12 من مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق في تمام الساعة الـ 7:30 مساء حصريا عبر قناة سي بي سي، بالتزامن مع عرضها عبر المنصة الرقمية واتش ات.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة الحادية عشر

يعرض عبر قناة سي بي سي، وقناة سي بي سي دراما، ويمكن أيضا مشاهدته عن طريق المنصة الرقمية واتش ات.





أبطال مسلسل صيد العقارب



أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة غادة عبد الرازق، ويشاركها عدد كبير من نجوم الفن وهم:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة زوجة علي ضرغام

-سيمون في دور سماسم (سميحة)

-مجدي بدر محامي

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم (مصطفي)

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي في دور ولاء (لولو)

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.

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