الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل صيد العقارب الحلقة 11.. معتز يكشف خطة غادة عبدالرازق وينقذ سامح الغول

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

ظهر الفنان أحمد جمال سعيد، شخصية معتز، ضمن أحداث الحلقة الـ 11 من مسلسل صيد العقارب، الذي تلعب بطولته الفنانة غادة عبدالرازق وعدد كبير من نجوم الفن، ويعرض حصريا عبر قناة سي بي سي، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية واتش ات.

مسلسل صيد العقارب تفاصيل الحلقة 11

وكشف معتز (أحمد جمال سعيد) الذي يعمل مع إسماعيل الغول (رياض الخولي) عن مراقبة ريمون (محمد عبد السيد) مساعد عايدة  له، أثناء ذهابه إلى سامح الغول (أحمد ماجد)، وهو الأمر الذي جعله يشعر بقلق شديد، واضطر إلى إبلاغ إسماعيل الغول.

وتحدث معتز لـ "سامح الغول" قائلًا: "في عربية ماشية ورانا من بدري، وحاسس أن أنا شوفتها في الطريق كذا مرة، أنا مش متأكد ممكن تبقي عربية شبهها"، ورد عليه إسماعيل الغول: "مفيش مجال للشك لو فيه عربية قطرانا هيعرفوا مكان الواد، أجري شوية توهم يا معتز على ما اتصرف".

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 12

يعرض الحلقة الـ ١٢ من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق حصريًا عبر قناة سي بي سي،  في تمام الساعه الـ 7:30 مساء بالتزامن مع المنصة الرقمية واتش ات.

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية عشر

يعرض الحلقة الـ 12 من مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق في تمام الساعة الـ 7:30 مساء حصريا عبر قناة سي بي سي، بالتزامن مع عرضها عبر المنصة الرقمية واتش ات.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة الحادية عشر

يعرض عبر قناة سي بي سي، وقناة سي بي سي دراما، ويمكن أيضا مشاهدته عن طريق المنصة الرقمية واتش ات.
 


أبطال مسلسل صيد العقارب
 

أبطال مسلسل صيد العقارب
الفنانة غادة عبد الرازق، ويشاركها عدد كبير من نجوم الفن وهم:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة زوجة علي ضرغام

-سيمون في دور سماسم (سميحة)

-مجدي بدر محامي

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم (مصطفي)

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي في دور ولاء (لولو)

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.

قد يهمك أيضا:

موعد اعادة مسلسل صيد العقارب لـ "غادة عبدالرازق " الحلقة 10

موعد إعادة الحلقة 10 من مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبدالرازق

مسلسل صيد العقارب لـ "غادة عبدالرازق" ملخص أحداث الحلقة 10 (صور)

مسلسل صيد العقارب الحلقة 10.. والدة صفاء تقنعها بخلع الشيخ مصطفى

مسلسل صيد العقارب الحلقة 10|مصطفى يتذكر ذكرياته مع زوجته رحاب عرفة

مسلسل صيد العقارب صيد العقارب موعد عرض صيد العقارب موعد عرض مسلسل صيد العقارب موعد اعادة مسلسل صيد العقارب قصة مسلسل صيد العقارب أبطال مسلسل صيد العقارب موعد عرض مسلسل غادة عبدالرازق مسلسل غادة عبدالرازق غادة عبدالرازق قنوات عرض صيد العقارب قنوات عرض مسلسل صيد العقارب موعد مسلسل صيد العقارب الحلقة الحادية عشر من صيد العقارب صيد العقارب الحلقة العاشرة صيد العقارب الحلقة 11 الحلقة 11 من مسلسل صيد العقارب الحلقة العاشرة من مسلسل صيد العقارب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مجدي بدر لـ"الدستور": مسلسل صيد العقارب متنوع وسعيد بالعمل فيه

صيد العقارب الحلقة الـ 11| مجدي بدر يساعد نجله في الهروب من عائلة ضرغام

مسلسل صيد العقارب الحلقة 11.. غادة عبد الرازق تهدد زوجها ياسين: تاري عند أخوك

كيمياء خالد الصاوي وريهام حجاج تجذب الجمهور بـ"صدفة"

خالد الصاوى يكشف لـ"الدستور" سر زيادة وزنه فى مسلسل صدفة

قناة ON تروج لمسلسل جودر ألف ليلة وليلة.. انتظرونا منتصف رمضان

مواعيد عرض مسلسل مليحة على قناة الحياة

موعد اعادة مسلسل صيد العقارب لـ "غادة عبدالرازق " الحلقة 10

الأكثر قراءة

عاجل|بعد عطل مفاجئ.. موعد عودة تطبيق إنستا باى للعمل بشكل طبيعى

عاجل.. وثيقة حماية.. بعد واقعتى «حبيبة ويارا».. خبراء القانون والمرور يكتبون روشتة مواجهة جرائم سائقى «تطبيقات التوصيل»

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

اعرف قيمة المعاش| هل تصرف معاشات شهر أبريل 2024 قبل عيد الفطر؟

عاجل|موعد انخفاض الأسعار واستقرارها نهائيًا في السوق المصري

عاجل .. عودة تطبيق "إنستا باى" للعمل بشكل طبيعى بعد تعطله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محورى

عبد الرحيم طايع

رمضان فى غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

صور

الرئيس السيسي يكرم الأمهات المثاليات في يوم المرأة المصرية

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟

"وول ستريت": إسرائيل تخطط لإنشاء سلطة فلسطينية فى غزة بعيدة عن حماس