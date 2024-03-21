الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

قناة ON تروج لمسلسل جودر ألف ليلة وليلة.. انتظرونا منتصف رمضان

مسلسل جودر
مسلسل جودر

روّجت الصفحة الرسمية لمسلسل جودر (ألف ليلة وليلة) بطولة ياسر جلال ونور اللبنانية، وعدد كبير من نجوم الفن لعرضه مع انتصاف شهر رمضان المبارك 2024 عبر قناة أون، إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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وكتبت الصفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"انتظروا مسلسل #جودر بدءًا من 16 رمضان الساعة 8 مساء فقط وحصريًا في رمضان #شهر_الفرحة على شاشة #ON".

مواعيد عرض مسلسل جودر الف ليلة وليلة  لـ ياسر جلال 

ومن المقرر عرض مسلسل جودر الذي ينتمي إلى فئة مسلسلات الـ 15 حلقة في تمام الساعة الـ 8 مساء، ويمكن للجمهور مشاهدة الحلقة معادة في تمام الساعة 9:45 صباحا.

ويتناول المسلسل قصة أسطورية حول شخصية هارون الرشيد.

أبطال مسلسل جودر الف ليلة وليلة 

مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة، معالجة درامية وسيناريو وحوار المؤلف الكبير أنور عبدالمغيث، ويشارك فى بطولته أمام النجم ياسر جلال، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم نور اللبنانية، وفاء عامر، تارا عماد، ياسمين رئيس، وليد فواز، أحمد ماهر، ياسر الطوبجي، عابد عناني، مجدي فكري، محمد علي رزق، أحمد بدير، رشوان توفيق، فتوح أحمد، محمد التاجي، أحمد ماهر، عبدالعزيز مخيون، أيتن عامر، والعمل من إنتاج شركتى ميديا هب وأروما، ومن إخراج إسلام خيري.

تفاصيل مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

ومسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" ينتمى إلى نوعية دراما التراث التاريخي التخيلي فى إطار الفانتازيا، ويرصد حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي حكاية (جودر) إحدى الشخصيات الخيالية التي يضمها كتاب القصص الشهير، مثل شخصية الملك شهريار وشهرزاد والوزير جعفر وهم شخصيات في القصة الرئيسية، وسندباد وشاه زمان ومرجانة وغيرهم، وهم من شخصيات قصص شهرزاد.

طرح برومو مسلسل جودر ترقبًا لعرضه الثلاثاء

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