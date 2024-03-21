الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل المعلم الحلقة 11.. ابنة «المعلم شداد» تقع في حب مصطفى شعبان

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

ننشر تفاصيل مسلسل المعلم الحلقة 10 حيث وقعت خلالها، “ملك” ابنة "المعلم شداد" ويقوم بدوره الفنان أحمد بدير، في حب "المعلم" مصطفى شعبان، بعد أن أنقذها من الموت خلال أحداث المسلسل السابقة.

 

مسلسل المعلم الحلقة 11

ذهبت ملك إلى محلّ مصطفى شعبان، لتقدم له هدية شكر على ما قدمه لها، حيثُ ظهرت “ملك” تتحدث في الهاتف، بينما يحتسي شعبان الشاي، فشاهد لافتة محل والدها "المعلم شداد" وهي على وشك السقوط على رأسها، ليقفز شعبان بين أقفاص السمك وحمل ابنته إلى داخل المحل.

وسقطا الاثنين داخله، ثم سقطت اللافتة على الأرض، وسط تجمهور تجار السمك في السوق، ونظرت له نظرة إعجاب، وقالت له إن اللافتة كانت ستقع عليها لولا أن شعبان أنقذها، وحاول المعلم شداد إعطائه بعض النقود إلا أنه رد عليه: "لو روح بنتك تسوى عندك شوية الفلوس دي فأنا الروح اللي خلقها ربنا متسواش عندي فلوس الدنيا".

مسلسل المعلم الحلقة 11

وظهرت "ملك" ضمن أحداث مسلسل المعلم الحلقة 10، وهي أمام محلّ مصطفى شعبان لتقدم له الهدية، بينما تقابلها "دهب" التي تقوم بدورها الفنانة هاجر أحمد، وتُخبرها بأن "المعلم" في السويس، وطلبت "ملك" رقم المعلم، إلا أنَّ "دهب" رفضت، ويأتي والدها "المعلم شداد" ويقول: "اللي مخبيه قلبك، عنيك فضحته يابنت المعلم شداد"، وطلب منها أن تذهب إلى البيت وسيكملا حديثهما.

وتشهد أحداث مسلسل المعلم الحلقة 11، العديد من الأحداث المثيرة، وتكشف قصة حب "ملك" ابنة "المعلم شداد" لمصطفى شعبان، وما يدور بينهما خلال أحداث المسلسل.

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مسلسل مصطفى شعبان مواعيد عرض الحلقة 11

يُعرض مسلسل المعلم الحلقة 11 حصريًا على قناة "الحياة" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تمام الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it.

 

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر أسماك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به على مدار الحلقات.

 

مسلسلات رمضان 2020.. أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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