مسلسل المعلم الحلقة 10.. تجار ميناء السويس يرفضون البيع لـ"مصطفى شعبان"

مسلسلات رمضان 2024..

شهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 10 بطولة النجم مصطفى شعبان، ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثًا مُختلفة، بدأت بتجار ميناء السويس الذين امتنعوا عن بيع السمك لـ"مصطفى شعبان"، ما زاد من يأس وحزن "المعلم".

ويحاول مصطفى شعبان الحصول على شحنة من السمك بقيمة 200 ألف جنيه كي ينقذ الفنان أحمد سليم ويقود بدور "المعلم بشر" ومحله، بعدما حجز عليه "المعلم شداد" الذي يقوم بدوره الفنان طارق النهري، وفرض عليه غرامة توريد بقيمة 2 مليون جنيه.

وطلب مصطفى شعبان من تجار ميناء السويس، الحصول على شحنة السمك، إلا أنَّهم أجمعوا بالرفض، وذلك بعدما تحدث معم "دونجل" الذي يقوم بدوره محمد العمروسي، وهو أحد رجالة "المعلم شداد" الذي يقوم بدوره الفنان طارق النهري، والذي أوصاه الأخير بتعطيل صفقة البيع له.

ويُريد طارق النهري "المعلم شداد" الانتقام من مصطفى شعبان ووالده "المعلم حامد" الذي يقوم بدوره الفنان عبد العزيز مخيون، بعد أن أصبح "شعبان" من كبار تجار السمك في السوق الذي يضم عدد كبير من التجار على رأسهم “المعلم شداد”.

مسلسل مصطفى شعبان مواعيد عرض الحلقة 10

يُعرض مسلسل المعلم الحلقة 10 حصريًا على قناة "الحياة" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تمام الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر أسماك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به على مدار الحلقات.

مسلسلات رمضان 2020.. أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.