الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل المعلم أحداث الحلقة 10.. ماذا يحدث في ميناء السويس؟

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

تواصل أحداث مسلسل المعلم الحلقة 10 بطولة النجم مصطفى شعبان، والتي تُعرض مساء اليوم على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024، ما انتهت عنده الحلقة التاسعة بالأمس، إذ أُصيبت زوجة مصطفى شعبان والتي تقوم بدورها الفنانة سهر الصايغ، بنزيف شديد، وتكشف أحداث حلقة اليوم ما إذا كانت قد ماتت من عدمه، خاصة وأنَّ احداث الحلقات السابقة كشفت إصابتها بالسرطان، ولا يعلم زوجها أو أحد من عائلتها بإصابتها، خوفًا من أن تُحزنهم.

 

وتصاعد أحداث مسلسل المعلم الحلقة 10 بطولة النجم مصطفى شعبان، المقرر عرضها في العاشرة إلا ربع من مساء اليوم، خاصة بعدما شهدت الحلقة الماضية العديد من الأحداث المُثيرة والمُشوّقة، وتغيرًا كبيرًا في مجريات الحكاية التي تدور حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر أسماك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق، في مسلسه الذي ينتمي لفئة الـ30 حلقة، تُعرض طوال شهر رمضان الكريم 2024.

 

من المتوقع أن تبدأ أحداث مسلسل المعلم الحلقة 10 بطولة مصطفى شعبان، ببداية مثيرة، وانتقام متوقع بين مصطفى شعبان ورجالة منذر ريحانة، في ميناء السويس، واتساع حلقة الصراع بين شعبان وعائلة المعلم شداد، وأيضًا كشف حالة سهر الصايغ، والعديد من الأحداث والمفاجآت المشوّقة.

مسلسل المعلم الحلقة 10.. بداية مثيرة وانتقام متوقع

مسلسل المعلم ملخص أحداث الحلقة 10.. هل تُفارق سهر الصايغ الحياة متأثرة بـ"السرطان"؟

مسلسل مصطفى شعبان مواعيد عرض الحلقة 10

يُعرض مسلسل المعلم الحلقة 10 حصريًا على قناة "الحياة" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تمام الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it.

 

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر أسماك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به على مدار الحلقات. 

 

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى. 

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