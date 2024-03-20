مسلسل المعلم ملخص أحداث الحلقة 10.. هل تُفارق سهر الصايغ الحياة متأثرة بـ"السرطان"؟

شهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 9 بطولة النجم مصطفى شعبان، والذي يُعرض على على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان، أحداثًا مُختلفة إذ انتهت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، على مشهد مشوق، إذ يستيقظ حسن ابن مصطفى شعبان ويقول: "المنبه رن متأخر وراحت علينا المدرسة لما أصحي ماما".

مسلسل المعلم ملخص أحداث الحلقة 10

وظهرت الفنانة سهر الصايغ التي تجسد دور زوجة مصطفى شعبان وهي نائمة، وتنزف من أنفها ولا ترد على ابنها، ويظل حسن يقول: "ماما ماما إلحقني يا جدو ماما مش بترد عليا ومتعورة وبتنزل دم"، لتنتهي الحلقة عند هذا المشهد المشوق.

من المتوقع أن يشهد مسلسل المعلم الحلقة 10 بطولة مصطفى شعبان، اتساع حلقة الصراع بين مصطفى شعبان وعائلة المعلم شداد، وأيضًا كشف حالة سهر الصايغ، والعديد من الأحداث والمفاجآت المشوّقة

ويترقب قطاع كبير من الجمهور، مشاهدة الحلقة العاشرة من مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، والمقرر عرضها مساء اليوم الأربعاء على قناة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل مصطفى شعبان مواعيد عرض الحلقة 10

يُعرض مسلسل المعلم الحلقة 10 حصريًا على قناة "الحياة" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الساعة 9:45 مساء

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد إعادة مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

الإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء.

قنوات عرض مسلسل المعلم

يُعرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ، يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it.

مسلسلات رمضان 2020.. أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.