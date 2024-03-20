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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل المعلم الحلقة 10.. بداية مثيرة وانتقام متوقع

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

مسلسل المعلم الحلقة 10، تصاعدت أحداث مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، والذي يُعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل المعلم الحلقة 10 

وشهدت أحداث الحلقات التسع السابقة، العديد من الأحداث المُثيرة والمُشوّقة، وتغيرًا كبيرًا في مجريات الحكاية التي تدور حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر أسماك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق، في مسلسه الذي ينتمي لفئة الـ30 حلقة، تُعرض طوال شهر رمضان الكريم 2024.

وعلى مدار الحلقات الماضية، حدثت مُفاجآت عديدة، أبرزها إصابة زوجة مصطفى شعبان التي تقوم بدورها الفنانة سهر الصايغ، بمرض "سرطان الدم"، إلى جانب "المعلم بشر" الذي بات يترقب موته بعد أن أقعده المرض، بعد أن تعرّض للأذية من قبل عائلة المعلم شداد.

وشهدت الحلقة السابقة تغيّرًا في مجريات الأحداث، إذ عثر رجال "عنتر" الذي يقوم بدوره الفنان منذر ريحانة، على المعلم مصطفى شعبان في ميناء السويس، حيثُ رصد الأخير أموالًا طائلة لقتل "شعبان" قبل أن يحصل على شحنة السمك من الميناء والوصول بها إلى سوق السمك.

من المتوقع أن تبدأ أحداث مسلسل المعلم الحلقة 10 بطولة مصطفى شعبان، ببداية مثيرة، وانتقام متوقع بين مصطفى شعبان ورجالة منذر ريحانة، في ميناء السويس، واتساع حلقة الصراع بين شعبان وعائلة المعلم شداد، وأيضًا كشف حالة سهر الصايغ، والعديد من الأحداث والمفاجآت المشوّقة.

مسلسل مصطفى شعبان مواعيد عرض الحلقة 10

يُعرض مسلسل المعلم الحلقة 10 حصريًا على قناة "الحياة" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تمام الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر أسماك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به على مدار الحلقات. 

أحداث مسلسل المعلم الحلقة 8.. مصطفى شعبان ينجو من عصابة "المعلم شداد"

موعد إعادة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 9

 

 أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسي، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي. 

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