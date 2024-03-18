أحداث مسلسل المعلم الحلقة 8.. مصطفى شعبان ينجو من عصابة "المعلم شداد"

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل المعلم الحلقة 8.. تذهب "فاتن" إلى سهر الصايغ ووالدها، ويدها ملطّخة بالدماء وتصرخ قائلًة: "أخويا دمه سال"، بينما يقضي مصطفى شعبان على رجالة "المعلم شداد"، ويستطيع الفرار منهم، بعد أنَّ عرض الأخير عليهم أموالًا طائلة للقضاء على "شعبان".

أحداث مسلسل المعلم الحلقة 8

ونشبت معركة بين مصطفى شعبان ورجال المعلم شداد وابنه عنتر، وخلال الاستراحة دخل شعبان الحمام في القهوة، إلا أنه تفاجأ عند خروجه بثلاثة من رجالة شداد يعتدون عليه بالضرب من أجل سرقة الأموال، إلا أنه نجح في التغلب عليهم ومضى في طريقه.

يحاول مصطفى شعبان السفر للسويس، للحصول على شحنة سمك بقيمة 200 ألف جنيه لإنقاذ المعلم بشر ومحله، بعد أن حجز عليه المعلم شداد وفرض عليه غرامة توريد بقيمة 2 مليون جنيه.

مسلسل مصطفى شعبان موعد عرض الحلقة 8

يُعرض مسلسل المعلم الحلقة 8 حصريًا على قناة "الحياة" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الساعة 9:45 مساء

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد إعادة مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

الإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء.

مسلسل المعلم قنوات عرض الحلقة الثامنة

يُعرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ، يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it.

مسلسلات رمضان 2020.. أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.