الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 8 ..بهجت الأنصاري يلقن "عبد البديع" درسا حول دور المعلم

مسلسل عتبات البهجة
مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 8.. سيطر الهرج على طلاب المركز التعليمي الخاص بـ"بهجت الأنصاري" الفنان يحيى الفخراني.

وحاول بهجت الأنصاري تقييم الوضع داخل المركز ولقن “عبد البديع” درسا في كيفية قيام المعلم بدوره، وكيف يكون المعلم مُربي أيضا وألا يتعامل المدرس مع المهنة كوظيفة لجلب المال فقط.

مسلسل عتبات البهجة موعد عرض الحلقة 9

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان الكريم، حيث أنه ينتمي لفئة مسلسلات الـ15 حلقة ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

 

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عتبات البهجة الحلقة 8.. عمر يوافق على العمل في الدارك ويب

مسلسل عتبات البهجة مواعيد وقنوات عرض الحلقة التاسعة

وتعرض الحلقة الثامنة من مسلسل عتبات البهجة على قناة DMC  في الساعة 6:15، والعرض الثاني على قناة DMC Drama في تمام الساعة 8،ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it  وقناة DMC  وقناة DMC drama.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول  "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة بعد موت ابنه الوحيد.

وتتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

 

ابطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

 صلاح عبدالله

 سما إبراهيم 

خالد شباط 

وفاء صادق 

مصطفى عنبة

 صفاء الطوخي

 هنادي مهنا

 علاء زينهم 

علاء مرسي 

بسنت أحمد أبو باشا 

محسن منصور

 حازم إيهاب 

مراد فكري 

صادق بوسي الشامي 

محمود فايز 

حمادة حسني

 ليلى عز العرب 

محمد البكري

 هشام إسماعيل

 يوسف عثمان (محمود)

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عتبات البهجة الحلقة 8.. عمر يوافق على العمل في الدارك ويب

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بدء الحلقة الثامنة من مسلسل عتبات البهجة لـ"يحيي الفخرانى" على قناة DMC Drama

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