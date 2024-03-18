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فن

بدء الحلقة الثامنة من مسلسل عتبات البهجة لـ"يحيي الفخراني" على قناة DMC Drama

مسلسل عتبات البهجة
مسلسل عتبات البهجة

بدأت منذ قليل الحلقة الثامنة من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني على قناة DMC Drama، والذي يأتي في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعرض ضمن السباق الرمضاني على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

 

الحلقة الثامنة من مسلسل عتبات البهجة 

ويبحث العديد من الجمهور المصري والوطن العربي على مواعيد الحلقة الثامنة من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، خاصة بعد أن شهدت الحلقة الماضية العديد من الأحداث المثيرة المشوقة.

 

مسلسل عتبات البهجة تفاصيل الحلقة 8

وينتظر الجمهور في مصر والوطن العربي عرض الحلقة الثامنة من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، خاصة بعد انتهاء الحلقة الماضية والتي شهدت العديد من الأحداث المشوقة خاصة بعد ترك عمر والذي يقوم بدوره الفنان خالد الشباط لمنزل جده بهجت الأنصاري الذي يقوم بدوره الفنان القدير يحيى الفخراني ووقوعه في فخ الدارك ويب.

 

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مسلسل عتبات البهجة موعد عرض الحلقة 9

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان الكريم، حيث أنه ينتمي لفئة المسلسلات الـ15 حلقة ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

 

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وتعرض الحلقة الثامنة من مسلسل عتبات البهجة على قناة DMC  في الساعة 6:15، والعرض الثاني على قناة DMC Drama في تمام الساعة 8،ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it  وقناة DMC  وقناة DMC drama.

 

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول  "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة بعد موت ابنه الوحيد.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

 

ابطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

 صلاح عبدالله

 سما إبراهيم 

خالد شباط 

وفاء صادق 

مصطفى عنبة

 صفاء الطوخي

 هنادي مهنا

 علاء زينهم 

علاء مرسي 

بسنت أحمد أبو باشا 

محسن منصور

 حازم إيهاب 

مراد فكري 

صادق بوسي الشامي 

محمود فايز 

حمادة حسني

 ليلى عز العرب 

محمد البكري

 هشام إسماعيل

 يوسف عثمان (محمود)

 

 

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