مسلسلات رمضان 2024..

يبحث العديد من الجمهور المصري والوطن العربي على مواعيد الحلقة الجديدة من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، خاصة بعد أن شهدت الحلقة الماضية العديد من الأحداث المثيرة المشوقة.

عتبات البهجة الحلقة الـ8.. هل يعود عمر لمنزل جده أم ستزداد الأمور تعقيدًا؟

وينتظر العديد من محبي ومتابعي الفنان يحيى الفخراني عرض الحلقة الثامنة من مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيى الفخراني والذي حقق نجاحا كبيرا منذ اليوم الأول من عرضه خلال شهر رمضان الكريم، والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل عتبات البهجة

وينتظر الجمهور عرض الحلقة الثامنة من مسلسل عتبات البهجة لمعرفة مصير عمر والذي يقوم بدوره الفنان خالد الشباط، بعد ترك منزل جده بهجت الأنصاري الذي يقوم بدوره الفنان القدير يحيى الفخراني بعد حدوث مشاجرة حادة مع شقيقته جميلة والتي تقوم بدورها الفنانة بسنت احمد أبو باشا والتطاول على جده.

ويحرص المتابعين على معرفة مصير عمر أن كان سوف يعود لمنزل جده مرة أخرى ام تزداد الأمور تعقيدا ويقع فريسة للدارك ويب.

مواعيد عرض الحلقة الثامنة من مسلسل عتبات البهجة

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان الكريم، حيث أنه ينتمي لفئة المسلسلات الـ15 حلقة ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

وقد شهدت الحلقة السابعة من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني العديد من الأحداث المثيرة المشوقة، والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

القنوات الناقله للحلقة الثامنة من مسلسل عتبات البهجة

واستطاع الفنان القدير يحيى الفخراني أن يحقق نجاحا باهرًا منذ بداية عرض مسلسل عتبات البهجة والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

وتعرض الحلقة الثامنة من مسلسل عتبات البهجة على قناة DMC في الساعة 6:15، والعرض الثاني على قناة DMC Drama في تمام الساعة 8،ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة بعد موت ابنه الوحيد.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم: